Pourquoi le brûlage des sarments fait de la résistance en Bourgogne

Saint Vincent

Le 13 janvier 2023 à 17:12:36

Je suis riverain, vivant dans un village sur la route des grands Crus, enfant et parent de viti, et je peux vous dire que les fumées démarrées dès novembre jusqu'en mars (ensuite ce sera les paillis brûlés. les bougies chimiques, allumés contre le gel, je ne vous parle même pas des traitements sous le vent) elles nous pourrissent la vie, odeur et vapeur de brûlis de sarment mouillés tous les soirs. Fumées épaisses de mauvaises combustion forcément, c'est sous la pluie et la brume pendant des semaines, quelques soit le temps, sur des sarments sitôt coupés sitôt brulés (autrefois ils étaient brulés plusieurs semaines apres et avaient eu le temps de sécher mais maintenant ce sont des sous traitants pour les gros domaines qui ne suivent plus les calendriers d'avant). Dire qu'on brûlait autrefois c'est en partie pipeau : nos ancêtres étaient plus malin et je me souviens des fagots qui démarraient la cheminée. Les montagnes de ceps arrachés chaque automne, vous croyez qu'ils vont où ? Dans la cheminée ? Dans une brûlerie a biomasse ? Ahah bonne blague ! Mais on ne peut plus brûler chez soi ce sont des bois imbibés de traitement ! Il faut féliciter les domaines, qui broient, le broyat est précieux pour la vigne en été et va limiter la sécheresse. Surtout à 42°C cet été avec la canicule... Ces domaines qui broient, ils existent et devraient être encouragés financièrement! La réponse des brûleurs (la grande majorité) ''on peut pas broyer, il va y avoir des maladies''. A la viti on leur apprend à avoir peur de leur propre vignes ? Et bien, ça interroge sur la santé de ces vignes en culture intensive, elles sont vraiment vraiment pas en forme si elles craignent leur propre broyat, non ? Les autres régions le font pourtant ! ça leur est évident mais en Bourgogne, trop de vitis sont les rois et dictent les lois, la préfecture n'ose rien interdire... ils sont dignes des années 50 ceux là avec leur état d'esprit étroit et leurs oeillères. Car il y a aussi moyen de faire recycler en pâte à bois mais certains se plaignent que c'est contraignant ! Alors encore bravo à ceux qui bougent , il y en a mais en plus ils sont mal considérés ! C'est mal vu de se plaindre des fumées en Côte d'or, c'est tabou. Ici des qu'on l'ouvre pour dire que c'est insensé en 2023, on est traité d'écolos bobos et autant vous dire qu'ils ne sont pas aimés. Du coup les gens se taisent... enfin de moins en moins en fait. On parle pas non plus du danger de ces fumées épaisses au bord des routes nationales ou des carrefours. Et puis juste vous dire que c'est un pas beau du tout ces fumées blanchâtres dans la brume, vraiment pas beau ! Redescendez de vos clichés svp ! Bon vous reprendrez bien un petit coup de jaja ? Euh ça dépend s'il m'a pourri la vie ou non .. c'est du Bourgogne ? Alors non merci ?