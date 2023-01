La prêle et le saule officiellement reconnus biostimulants de la vigne

C

’est officiel. Par l’arrêté du 23 décembre 2022 publié le 31 décembre 2022, le ministère de l’Agriculture reconnaît le statut de substances naturelles à usage biostimulant (Snub) au saule (sous forme d'infusion d'écorces et tiges) et à la prêle des champs (sous forme de décoction et d'infusion réalisées avec les parties aériennes).

Le saule et la prêle des champs sont étudiés depuis des années pour diminuer les doses de cuivre contre le mildiou en viticulture et figurent dans la liste des substances de base utilisables en viticulture du règlement européen 1107/2009, les exemptant de toute autorisation de mise sur le marché.

« Appliqué en alternance avec la prêle, les premiers résultats de la Chambre d'Agriculture de la Gironde sont très intéressants sur un millésime à pression mildiou moyenne, avec une efficacité supérieure à 35 % par rapport au témoin de vraisemblance en 2019 » indique le Centre de ressource Cuivre sur Ecophyto PIC. La prêle peut également être associée avec de l’ortie pour diminuer l’utilisation du cuivre.

En juillet 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a conclu à l'absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement. L'Institut technique de l’agriculture biologique s’est chargé de monter les dossiers d'inscription de ses deux premières espèces à faire leur entrée sur la liste officielle des Snub.

Des préconisations

Concernant le saule, l’arrêté préconise le port des gants et un vêtement de protection approprié pendant les phases de préparation et d'application, et un masque de protection type FFP2 chez les personnes allergiques aux salicylés ou anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Par ailleurs, la préparation ne doit pas être utilisée par des personnes immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.

« En l'absence de conditionnement spécifique permettant de prévenir la dégradation de la préparation, utiliser la préparation dans les 24 heures suivant la fin de sa fabrication » poursuit le ministère, rappelant que la substance ne doit pas être appliquée en présence d'insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons…). Mêmes recommandations pour la prêle des champs.