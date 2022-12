France contre Argentine ? Pas de prise de malbec pour les vins !

P

Fabrizio Bucella : Voilà une magnifique question qui sort du cadre strictement sensoriel. En vérité, il y a deux malbecs. Ce sont deux expressions différentes du même cépage. Il y a match comme on dit. Il se joue entre l'Argentine et le Sud-Ouest, principalement Cahors. Le malbec nouveau monde joue plutôt le match sur la rondeur, le charme, le fruité. Le malbec ancien monde fait la partie inverse : rugosité, tension, tannins. L'astuce est que le malbec ancien monde n'est pas une bille. Il s'est adapté aux goûts des consommateurs. Qui veut encore attendre un cahors vingt ans avant de le boire ? On y trouve donc des vins ronds, complexes et séduisants. Le malbec ancien monde a combiné sa stratégie à l'adversaire, ce qui est le propre des grandes équipes : faire déjouer les meilleurs et frapper de manière inattendue.

Il y a comme un passage de témoins entre les deux meilleur joueurs au monde : Messi (35 ans, six coupes du monde) et Mpappé (23 ans, deux coupes du monde). C'est le monde à l'envers : le nouveau qui tend le relais à l'ancien. Cela me rappelle la folle épopée du malbec, que j'enseigne dans mes cours. Ce cépage emblématique du Sud-Ouest est préempté par les vins argentins qui en font leur porte-drapeau. Ce fut à point tel, qu'on pensait que le malbec était argentin. Il y a quelques années, en 2007, l'interprofession de Cahors fait un travail gigantesque et remet le grappin sur le malbec. On sort alors une bouteille syndicale gravée, les aplats noirs qui rappellent la couleur du vin et l'appellation asssume son association au cépage dans le diptyque "Cahors malbec". En vérité, c'est du marketing sensoriel. La conséquence ? Hop, on sort des vins dans tous les ordres de prix et surtout buvables. Si on voulait faire de la symbolique de bazar, le fait que Messi, Mpappé et Malbec commencent tous par un M devrait permettre une signification astrale subtile.

Diantre ! Evidemment que je soutiens les Bleus. Cela ne fait pas un pli. Je passe une très grande partie de ma vie en France pour y enseigner le pinard, je me documente sur ce pays, me tiens informé de son évolution politique et sociale. Forcément mes étudiants y sont français, les collègues également. J'y ai trouvé des amis, des vrais, et dieu sait que je n'en ai pas cinquante. Sincèrement, Je suis fier d'être belge et d'aimer la France. Voilà.