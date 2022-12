Un nouvel appareil de désinfection anti-Brett des fûts, jarres, cuvons...

M

obile, intégrée, sans rinçage, ni résidu, la nouvelle solution de désinfection des surfaces par voie aérienne de la société Devea semble avoir de nombreux atouts. Tout comme le reste de la gamme, le nouvel appareil, Phileas 5, s’appuie sur un système de micro-diffusion d’un biocide par centrifugation. Sa particularité ? Permettre le nettoyage des contenants, comme des fûts, des jarres ou des cuvons, allant de quelques litres à 10 hL.

« Equipée d’une simple buse, il suffit de glisser la tête de l’appareil dans le fût, de remettre la bonde et de lancer le programme de désinfection. Un brouillard humide se diffuse, remplit l’espace, permettant ainsi de désinfecter les moindres recoins » explique Charlotte Gourraud, la directrice de Devea-environnement.

Le produit nébulisé est du peroxyde d’hydrogène, autrement dit de l’eau oxygénée, dosé à 7,4 %.

Le protocole de nettoyage avec cette solution bactéricide et fongicide se déroule en 3 étapes : une phase de diffusion, un temps de contact et un temps d’aération. Pour un contenant de 50L la phase de diffusion ne dure que quelques secondes, le temps de contact une heure et la phase d’aération douze heures.

Sécurité des opérateurs

« Le respect des temps est primordial pour l’efficacité du produit, mais aussi la sécurité des opérateurs. Le peroxyde d’hydrogène peut provoquer des brûlures. C’est pourquoi certains de nos appareils sont dotés de programmes à retardement, le temps de refermer la cuve », argumente la directrice.

« En moyenne un délai d’aération de 12 heures est nécessaire avant de pouvoir à nouveau remplir le fût. Notre solution ne nécessite aucun rinçage à l’eau, cependant il est possible de tester l’absence de résidu de peroxyde d’hydrogène à l’aide d’une bandelette réactive, avant entonnage ».

La société Devea propose d’autres machines pour la désinfection des gros contenants. Des essais ont notamment été menés sur des foudres de 130 hL en bois avec l’appareil Phileas 15.

Stable et sur batterie, il suffit de l’installer au milieu du contenant avant de lancer le programme de désinfection. 7 minutes de diffusion et 2h30 de contact avec le biocide sont nécessaires pour éliminer 100 % des Brettanomycès présents dans le fond et sur les parois.

Charlotte Gourraud précise que même des analyses menées un mois après la désinfection ont confirmé l’absence totale de Brettanomyces.

« Notre solution n’agit cependant qu’en surface. Le produit ne permet pas d’éliminer les biofilms de Brettanomyces ni de désinfecter en profondeur les fûts. C’est une solution de nettoyage de surface mais qui peut tout à fait répondre à un besoin de désinfection quotidien dans une période de forte pression microbiologique, comme à la vendange par exemple », conclue la directrice de Devea.