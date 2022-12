1 000 robots Naïo dans les vignes et dans les champs en 2025

P

our la cinquième fois en 11 ans d’existence, le leader de la robotique agricole Naïo Technologies boucle une levée de fonds. Et cette fois-ci, c’est le jackpot !

Le tour de table mené Mirova, une filiale de Natixis Investissement Managers dédiée à l’investissement durable, rapporte 32 millions d’euros à la société toulousaine. Il rassemble le fonds français Ecotechnologies géré par Bpifrance, Capagro, Demeter, Pymwymic & Codema, ainsi que les fonds régionaux M Capital et ARIS Occitanie.

« Depuis les prémices, la Région Occitanie accompagne Naïo Technologies dans son développement et son activité de R&D. Les solutions durables développées par l’entreprise facilitent le travail des agriculteurs et des vignerons et sont créatrices d’emplois pour notre territoire. Cette nouvelle levée de fonds à laquelle la Région contribue va donner une nouvelle dimension à l’activité et permettre de répondre aux enjeux de production agricole durable en phase avec les Hommes et l’environnement » se félicite par voie de communiqué la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga.

Déjà 50 robots dans les vignes

Grâce à ses précédentes levées (3 millions en 2015, 2 M€ en 2017, 2,5 M€ en 2018, et 14 M€ en 2020), Naïo Technologies a déjà pu déployer 300 robots dans 20 pays différents.

En 2022, l’entreprise a enrichi sa gamme d'un chenillard autonome adapté aux vignes étroites, baptisé Jo, et d'un porte-outil pour cultures légumières et grandes cultures Orion.

« À ce jour, il y a plus de 50 robots en service dans les vignes d’Europe » révèle Flavien Roussel, le directeur communication de l’entreprise. Naïo Technologies veut tripler son nombre d’unités en service d’ici 2025 pour atteindre 1 000 robots dans les vignes et dans les champs.