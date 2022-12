Yellow Tail se débarrasse de 7 215 hectares de vignes

L

’entreprise australienne, qui a prospéré grâce notamment à la création en 2001 de sa marque phare [yellow tail], avait fait connaître sa volonté de céder la majorité de ses vignobles en mai dernier. C’est finalement le fonds de pension des fonctionnaires canadiens à travers sa plateforme Southern Premium Vineyards qui s’est porté acquéreur. Cette dernière est déjà propriétaire de 460 hectares de vignes dans les régions de Coonawarra et Barossa. L’accord, qui prévoit la cession dans le cadre d’un partenariat à long terme, implique également des approvisionnements en raisins. « La stratégie de SPV est de proposer aux entreprises vinicoles une solution multirégionale d'approvisionnement en raisins de cuve comme alternative à la possession ou à la location de vignobles », a expliqué son directeur, Nick Gill.

Premier exportateur australien

Casella s’impose non seulement comme la plus grande entreprise vinicole familiale australienne mais aussi comme le principal exportateur du pays. En effet, sa marque [yellow tail], avec son fameux marsupial – un pétrogale à pied jaune pour être précis – représente à elle seule environ 17 % des exportations australiennes. Pendant cinq années consécutives, Wine Intelligence l’a consacrée marque la plus puissante au monde. Mais depuis quelques années, Casella s’était orienté davantage vers des vins premium, s’offrant des marques comme Peter Lehmann Wines dans la Barossa Valley et Brand’s Laira dans la région de Coonawarra. L’entreprise entend réinvestir le produit de la vente des deux tiers de ses vignobles dans la création de marques et de se développer ainsi en Australie et sur le plan international.