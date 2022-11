Meilleure sommité du vin de France

O

n la connaissait victorieuse des compétitions de meilleur ouvrier et meilleur sommelier de France en 2018, candidate au titre de meilleur sommelier du monde pour 2023, Pascaline Lepeltier marque cet automne 2022 par la sortie en librairie de son ouvrage Mille Vignes, penser le vignoble de demain. La sommelière offre à la filière vin une véritable somme de connaissances, confirmant qu’elle n’est pas une bête de concours, mais l’illustration de la phrase de Louis Pasteur : « il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres ». Littéralement passionnantes, les 345 pages pensées par Pascaline Lepeltier, et illustrées par Loan Nguyen Thanh Lan, donnent le tournis en rappelant toute la générosité et la diversité de la culture du vin, enivrante par ses multiples sujets dont il est impossible de faire le tour définitif : économie du développement des vignobles, chimie des vinifications, biologie de la dégustation, histoire des accords mets et vins, marketing des étiquettes… De quoi donner le tournis, mais avec une capacité inhabituelle à élever le niveau des connaissances et des débats.

Quand d’autres ouvrages sur le vin ne rabâchent que des connaissances convenues et arrêtées ou ne proposent doctement que des solutions qu’aux seuls grands crus n’ayant pas de problèmes, la sommelière ouvre le champ des réflexions en reposant les bases des acquis vitivinicoles (des concepts de terroirs mouvants aux défauts inévitables du vin, en passant par l’élitisme de la consommation de vin et la construction des AOC) pour mieux poser les problématiques actuelles et alimenter les réflexions pour le devenir de chaque opérateur de la filière, que vous soyez vigneron, négociant, courtier, caviste… Et même sommelier compétiteur au titre mondial (une traduction anglaise est en cours). La lecture des Milles Vignes alimente une soif de connaissances d’autant plus nécessaire que la filière vin fait face aux inconnues déstabilisantes de l’année 2023. De la transition agroécologique au repositionnement de l’offre commerciale, les questions en suspens sont aussi multiples que pesantes pour le futur du vignoble. Tout l’enjeu est de penser l’avenir pour le choisir et ne pas le subir, comme l’écrit Pascaline Lepeltier dans Mille Vignes.

Source de réflexions, son ouvrage doit ensuite laisser la place aux intuitions et à un véritable élan de vigne. Un mouvement qui fait écho à l’élan de vie du philosophe Henri Bergson, que Pascaline Lepeltier a étudié dans sa maîtrise de philosophie, avant de bifurquer vers la sommellerie. Comme l’écrivait Henri Bergson dans son Introduction à la métaphysique (1903) : « l’analyse opère sur l’immobile, tandis que l’intuition se place dans la mobilité ou, ce qui revient au même, dans la durée. Là est la ligne de démarcation bien nette entre l’intuition et l’analyse. On reconnaît le réel, le vécu, le concret, à ce qu’il est la variabilité même. On reconnaît l’élément à ce qu’il est invariable. Et il est invariable par définition, étant un schéma, une reconstruction simplifiée, souvent un simple symbole, en tout cas une vue prise sur la réalité qui s’écoule. » Dissertez, dissertez, il en restera toujours quelque chose.