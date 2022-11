Les vins Joseph Drouhin hébergent un hôtel-restaurant de luxe à Beaune

B

aptisée "Maison 1896", l’établissement à Beaune du groupe californien Mirabel Hotel & Restaurant ouvrira l’été 2023 grâce au partenariat avec la maison Joseph Drouhin (93 hectares de vignes en propre). Jouxtant sa maison des vins dans le centre historique, le négociant loue un bâtiment, d’anciens bureaux EDF, qui sont en cours de rénovation et aménagement pour accueillir 14 chambres et 2 suites « de grand standing » sur trois étages indique un communiqué. Le restaurant et le bar seront gérés par le chef californien Charles Phan (restaurant The Slanted Door à San Francisco) et le sommelier Mark Bright (groupe Saison Hospitality).

Fondateur en 2004 du groupe Mirabel, David Fink a pris l’initiative de proposer à la famille Drouhin « de restaurer le bel immeuble ancien que nous possédons au centre de Beaune pour le transformer en hôtel-restaurant de luxe, j'ai tout de suite été séduit. Nous partageons les mêmes valeurs et la même envie de faire vivre de formidables expériences, que ce soit dans notre univers viticole ou du côté hôtellerie » indique dans un communiqué Frédéric Drouhin, le président de Joseph Drouhin.

Rhône, Champagne, monde…

« Si les vins de Bourgogne seront majoritaires, Mark Bright souhaite proposer également des vins de la Vallée du Rhône, de la Champagne et une sélection de flacons issue de toute l'Europe » ajoute un communiqué, précisant que « tous les vins seront exposés dans une cave en verre au centre du restaurant ».