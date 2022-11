Les cognacs Louis XIII premiumisent la consigne

L

a consigne est dans l’air du temps, même pour les flacons les plus prestigieux. Dans cette perspective, la marque de Cognac Grande Champagne Louis XIII (maison Rémy Martin) envoie un signal fort en proposant à présent une solution de remplissage « à l’infini » des flacons vides de ses clients.

« The infinity experience », c’est son nom de scène, vient donc inviter les consommateurs de Cognac Louis XIII à la réflexion sur la durabilité des produits, même les plus haut de gamme, et leur apporter la possibilité de réutiliser ces iconiques contenants, « chaque carafe Louis XIII étant une création unique, soufflée et sculptée par un verrier-cristallier », rappelle un communiqué. Depuis ce début novembre dans la boutique Louis XIII de Cognac, et dans les autres boutiques Louis XIII dans le monde à compter de 2023, le client pourra effectuer le déplacement pour reconstituer le remplissage de sa carafe de cognac Louis XIII.

Roue de l'infini

A travers cette nouvelle possibilité, les cognac Louis XIII apportent une expérience supplémentaire à leurs clients, sous la forme d’un cérémonial au cours duquel le contenu des bouteilles de recharge est transféré vers la carafe d’origine du propriétaire. « Chaque bouteille de recharge est agrémentée d’une médaille spécialement gravée qui est reportée sur la carafe avant d’être remise à son propriétaire », explique un communiqué. Mais pas de cérémonial sans décorum adéquat, aussi les Cognac Louis XIII ont-ils mis sur pied une ‘Infinity wheel’, dispositif élaboré de mise en spectacle de l’acte de remplissage de la carafe.

« La carafe est examinée, soigneusement nettoyée et répertoriée numériquement avant de commencer ‘the infinity experience’ », présente un communiqué. La roue de l’infini est alors mise en action et le propriétaire de la carafe devient « seul témoin », poursuit le communiqué. Contactée par Vitisphere, la marque n’a pas communiqué la tarification de la cérémonie ni les modalités de recharge pour les clients qui ne sont pas en mesure de se déplacer vers une des boutiques de la marque.

