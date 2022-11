10 ans après et 20 ha en plus, le château Lascombes bat de nouveau pavillon américain

M

utuelle d’assurance pour les professionnels de santé, « la MACSF vend Château Lascombes à Gaylon Lawrence tout en restant actionnaire et en réinvestissant dans le capital » annonce un communiqué ce 2 novembre. Ayant racheté ce deuxième grand cru classé en 1855 de Margaux à un fonds d’investissement américain en 2011, le groupe assureur le cède à l’investisseur américain Gaylon Lawrence.

Ce dernier « possède un ensemble diversifié d'actifs et d'entreprises dans les domaines de l'agriculture, l'immobilier, la banque, le chauffage et la climatisation, principalement situés dans les États du sud-est et du centre-ouest des États-Unis et en Californie » précise le communiqué de la MACSF, ajoutant qu’il possède « 46 000 hectares de terres cultivables (agrumes, maïs, coton, riz, soja, blé…) » et des propriétés californiennes depuis 2018 (Heitz Cellar, Ink Grade, Burgess Cellars, Stony Hill…). Le château Lascombes rejoint la filiale Lawrence Wine Estates, qui est pilotée par le sommelier Carlton McCoy.

L’un des plus vastes vignobles des Crus Classés de 1855

En dix ans, la MACSF a augmenté le vignoble du château Lascombes (passé de 110 à 130 ha, dont 10 ha en appellation Haut-Médoc), transformé sa chartreuse en pôle œnotouristique et construit un nouveau cuvier. Le domaine « est l’un des plus vastes vignobles des Crus Classés de 1855 et produit en moyenne 350 000 bouteilles par an ».