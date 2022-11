L

e 3ème producteur mondial d’emballages en verre à destination des boissons et produits alimentaires annonce la nomination d’Alessandro Bocchio à la direction marketing du groupe Verallia. Ce dernier arrive de la branche italienne de Verallia, au sein de laquelle « il a, pendant 5 ans, où contribué à l'importante croissance de l'unité commerciale Verallia Italia », présente un communiqué.

En passant à l’étage supérieur du groupe dans son ensemble, Alessandro Bocchio sera en reporting direct auprès du directeur général du groupe Patrice Lucas, avec la mission « de développer et mettre en œuvre la stratégie marketing du groupe, accompagner le déploiement de son plan stratégique et de ses projets de développement durable et assurer la croissance des ventes du groupe sur les différents marchés (spiritueux, boissons sans alcool et produits alimentaires) », reprend un communiqué.

Expérience variée

Très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau challenge, Alessandro Bocchio se dit « honoré de pouvoir mettre mon énergie et mon expertise au service du groupe Verallia, pour parvenir à accélérer la très belle dynamique, déployer davantage nos services, en offrant à nos clients la réponse à leurs besoins ». Solide d’une expérience de plus de 25 ans dans le secteur industriel (dont 17 dans le secteur du packaging), le nouveau directeur marketing du groupe Verallia est « passé par l’univers des matériaux de construction, véhicules industriels, de l’industrie de la chaussure et système de bouchage », ajoute un communiqué.

Le groupe Verallia dispose aujourd’hui de 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, et se positionne comme « le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde », reprend le communiqué du groupe. Verallia a produit 16 milliards de bouteilles et pots en verre et réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2021.