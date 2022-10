Les vins de Champagne renforcent leurs liens avec la gendarmerie

I

l a dix ans, le Comité Champagne et la gendarmerie de la Marne signaient un Plan Champagne pour prévenir ensemble les risques d’atteintes aux biens, aux personnes et à l’image de l’appellation Champagne.

Ce 19 octobre, une nouvelle version du Plan Champagne a été signée en présence de Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est. « Le Plan Champagne 2.0 permettra de poursuive la remarquable coordination entre les services de l’Etat et les professionnels champenois, souligne-t-elle. Il peut y avoir des difficultés pendant la période des vendanges. C’est important que la gendarmerie soit présente et visible ». Des unités, dénommées Gend-Viti, interviennent ainsi pendant les vendanges et les expéditions de fin d’année. Leur rôle va être renforcé dans le nouveau Plan Champagne 2.0.

Patrouilles en VTT

Le colonel Romuald de la Cruz, qui commande le groupement de gendarmerie départementale de la Marne, a rappelé l’intérêt de la présence de la garde républicaine, « qui est efficace et qui fait du lien avec les vendangeurs et les viticulteurs ». Les patrouilles en VTT sont également appréciées. « Nous avons créé un kit pédagogique à l’attention des gendarmes pour qu’ils connaissent mieux la filière Champagne, poursuit Romuald de la Cruz. Nous avons également édité un guide de prévention à destination des viticulteurs, et nous renforçons notre action sur le numérique. En cas de cyber-attaque, il faut prévenir immédiatement la gendarmerie qui a les ressources en interne pour intervenir. En agissant vite, nous avons réussi à bloquer un transfert de fonds frauduleux qui transitait par l’Allemagne, avant qu’il ne soit redirigé vers Israël ».

La gendarmerie a également rappelé qu’un audit sécurité peut être réalisé gratuitement chez les viticulteurs par des gendarmes.