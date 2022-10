4 nouveaux Ã©quipements viticoles repÃ©rÃ©s pendant le salon Medâ€™Agri 2022

U

Sur vos pieds de vigne. Le distributeur du Vaucluse "Mécanique Agricole" présente sur son stand une solution anti gel originale appelée F-Airgo. Tout droit venue de Hongrie, elle repose sur le principe d’aspiration de l’air plus chaud dans les couches supérieures au-dessus de la parcelle pour le recracher au sol à 360 degrés. « Avec un exemplaire on couvre environ 3,5 ha, décrit Lilian Coste, gérant de l’entreprise de Loriol du Comtat. L’outil repose sur un châssis. Il est trainé à l’arrière du tracteur et raccordé à la prise de force. Le principe est de rouler à vitesse faible à moyenne. A l’intérieur du cylindre, les pâles de ventilation expulsent l’air sur un rayon d’environ 12 m ». Le modèle présenté a une largeur hors-tout de 2 m, mais un autre châssis équipé d’une référence de roues moins large permet d’arriver à une largeur d’1,5 m. Des modules cylindriques peuvent être ajoutés pour aller chercher l’air plus haut.

Le tarif du modèle F-Airgo présenté à Avignon est de 16 000 €.

Coup de pouce sur Ted

Nova Groupe joue une nouvelle partition sur le robot Ted de Naïo Technologie. Ses mécanos installent un régulateur de débit hydraulique pour pouvoir utiliser les outils de la marque Ecocep, ex-CGC Agri. Le distributeur de PACA apporte cette nouvelle possibilité pour qu’elle fonctionne de manière complètement autonome. En effet, la régulation via sa pompe est directement alimentée sur une batterie ajoutée, indépendamment de l’alimentation électrique du robot toulousain. A la clé : une pression hydraulique adaptée à la vigne, jeune ou robuste, qui reçoit ce désherbage mécanique. La solution complète est installée sur un côté de l’enjambeur. « Cela rend Ted plus polyvalent, décrit Christina Giraud, responsable commercial. L’ensemble que nous présentons est celui de démonstration, mais nous venons de vendre ce système pour un Ted devant circuler à Châteauneuf-du-Pape ».

Appelez-le "Brad"

Balise à Remontée Automatique de Données : telle est la signification de ce nouvel objet relevant des données agro-climatiques et connecté. En partie supérieure, il prend les informations de température, d’humidité de l’air, de pression atmosphérique et de luminosité. En partie inférieure, deux sondes ajustables s’enfoncent à des profondeurs atteignant 30 et 60 cm. Elles relèvent les données de température et d’humidité du sol en capacitif. Les données sont consultables en temps réel sur une application téléchargeable. Elles sont complétées par les données de vent, en vitesse et direction et météo grâce à un partenariat avec le fournisseur Accuweather. « La Start-up a été montée il y a 3 ans décrit Olivier Lépine, l’un des cofondateurs. Mais c’est encore le début de l’aventure. Nous voulons travailler pour aider à obtenir un sol vivant et nous cherchons des partenaires viticulteurs. Nous comptons aussi intégrer prochainement des modèles maladie et ravageurs ». Particularité de Brad : il se loue uniquement, pour environ 49 € l’unité HT, puis le tarif est dégressif.

Le point G

Goldoni présente sa gamme de tracteurs sous le soleil du Vaucluse. Se faisant, on remarque un changement de taille chez le constructeur transalpin. En effet, il troque le nom complet de sa marque en logo sur la calendre pour un sobre et sophistiqué « G ». La marque, propriétaire du groupe belge Keestrack depuis 18 mois, vient de lancer son nouvel insigne il y a deux mois. Quant à Keestrack, ce groupe montre un nouvel appétit en annaonçant une joint-venture avec le groupe industriel indien Gujarat Apollo Industries Limited. Le but, développer des marchés en Asie. Avignon : un pont pour les nouvelles machines !