Les solutions pour la vigne d’Agricarb passent sous pavillon luxembourgeois

Les produits d’Agricarb pour le travail du sol et de la vigne se distinguent par leur qualité et ont une durée de vie 3 à 7 fois supérieure à celle des produits en acier classique » déclare Ceratizit, société luxembourgeoise du groupe Plansee, dans un communiqué annonçant le rachat de toutes les parts de la petite entreprise créée il y a 35 ans près de Lyon, désormais bien connue et reconnue pour ses solutions en carbure de tungstène dédiées aux viticulteurs.

« Nous voulons devenir leader du développement durable dans le secteur des outils et des métaux durs d’ici à 2025. L’acquisition d’AgriCarb nous aide à atteindre ce but » explique Andreas Lackner, porte-parole du directoire de Ceratizit.

Alternatives aux herbicides

Avec l’augmentation des restrictions relatives à l’utilisation d’herbicides dans l’agriculture, l’élimination mécanique des mauvaises herbes devient de plus en plus importante. « AgriCarb propose un vaste choix d’outils en carbure à cette fin et pour d’autres applications agricoles. Et avec ses produits haut de gamme, dédiés à des marques ou adaptables, l’entreprise correspond parfaitement à notre stratégie globale et à notre culture », ajoute Frank Thomé, membre du directoire.

L’expérience de l’entreprise française et ses 1 600 produits vont également permettre à Ceratizit de pénétrer de nouveaux marchés. « Avec sa forte valeur ajoutée et sa grande expertise dans le secteur des outils hybrides en acier et en carbure de tungstène, AgriCarb complète parfaitement notre division Hard Material Solutions », explique Frank Thomé. Jusqu’à présent, Ceratizit déployaient essentiellement ses métaux durs dans la mécanique générale et la construction d’outils dans le secteur automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie du pétrole et du gaz, ainsi que l’industrie médicale.

L’ancien directeur général et copropriétaire d’Agricarb, Lionel Curtat, va accompagner l’intégration dans la division Hard Material Solutions. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer de détails financiers concernant la transaction.