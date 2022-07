La plus grande influenceuse chinoise des vins attaquée pour dénigrement

S

elon un document judiciaire, la société de boissons Luoyin, basée à Pékin, a intenté l'année dernière un procès pour diffamation à l’encontre de la Beijing Lady Penguin Wine Company (北京醉鹅娘酒业有限公司) après avoir constaté que la société appartenant à l’influenceuse avait coordonné une campagne de dénigrement ciblant ses produits.

Ce 12 juillet, le tribunal a donné gain de cause à Luoyin et a ordonné à la société de Lady Penguin de supprimer tous les commentaires négatifs postés par le personnel de sa société sur les produits de Luoyin, et de présenter des excuses à Luoyin dans les 10 jours suivant la décision. Ces excuses devront être affichées en haut du magasin phare de Lady Penguin sur la plus grande plateforme de vente en ligne chinoise, Tmall.com, pendant trois jours consécutifs. De plus, la société de Lady Penguin est également condamnée à verser au total 120 000 RMB (17 500 €) de dommages et intérêts à Luoyin. Au moment où cet article est publié, aucune excuse n'a été affichée sur sa boutique phare sur Tmall. On ignore également si la société de Lady Penguin va faire appel.

Ce verdict a provoqué une onde de choc parmi les acteurs du vin, ternissant l’image de l’influenceuse sans doute la plus influente du pays. Celle-ci avait bâti une entreprise valant plusieurs millions de dollars grâce à un marketing avisé sur les réseaux sociaux et à des contenus pertinents qui s'adressaient particulièrement aux jeunes consommateurs chinois.

Des antécédents

L'affaire a éclaté lorsque Luoyin a constaté qu'entre novembre 2020 et janvier 2021, son produit faiblement alcoolisé a été inondé de commentaires négatifs. Une enquête interne a révélé que parmi les comptes concernés, 13 d’entre eux étaient enregistrés au nom du personnel de la Beijing Lady Penguin Wine Company. Certains appartiennent aux responsables des ressources humaines et du recrutement de l'entreprise, ainsi qu'à des employés concernés par l'approvisionnement et le commerce électronique. Les preuves les plus préjudiciables reliant les comptes à sa société porteraient sur des factures d'achat adressées à la société de Lady Penguin. Ce n'est pourtant pas la première fois que Luoyin et la société de Lady Penguin se disputent à propos des produits. En 2020, la société appartenant à la KOL a déposé une plainte auprès de Tmall, la plus grande plateforme de vente au détail en Chine, arguant que le produit à faible teneur en alcool proposé par Luoyin imitait son propre produit. La plainte a finalement été rejetée par la plateforme de commerce électronique.

Les produits faiblement alcoolisés en vogue

Lady Penguin, ou Wang Shenghan de son vrai nom, est diplômée de l'université de Brown aux États-Unis. Elle est revenue en Chine et a fondé son entreprise en 2014. Grâce à ses contenus avisés sur les réseaux sociaux, elle compte quelque 6 millions de « followers » sur ses différentes plateformes. C’est le vin qui lui a permis de réussir à ses débuts, mais par la suite elle a élargi son influence à d'autres boissons alcoolisées, du saké en passant par les cocktails. Plus récemment, elle a ciblé plus particulièrement les boissons à faible teneur en alcool. En 2021, elle aurait commercialisé près de 8 millions de bouteilles de boissons par l'intermédiaire de ses plateformes de réseaux sociaux et de ses circuits de commerce électronique. Son vin chilien « Flamenco », commercialisé sous son nom, s’est vendu à hauteur de 1,8 million de bouteilles, mais c’est surtout sa marque de vin de fruit à faible teneur en alcool 狮子歌歌 qui a généré la majorité de ses ventes, avec 3,5 millions de bouteilles vendues.