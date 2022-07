Torres mise sur le cépage albariño, pourquoi pas vous ?

«

Depuis dix ans, nous consolidons notre projet à Rias Baixas, tout en respectant le territoire, son histoire et ses traditions », a précisé Miguel Torres Maczassek, directeur de Familia Torres. « Nous sommes convaincus du grand potentiel de la région et de son attrait sur le plan international ». La nouvelle cave se situe à Meaño dans la province de Pontevedra, non loin du Pazo Torre Penelas, domaine acquis il y a cinq ans par Familia Torres. Les nouvelles installations sont localisées dans la vallée de Salnés, la sous-zone la plus connue des cinq qui constituent l’appellation Rias Baixas, berceau du cépage albariño dans le nord de l’Espagne. Dans le même temps, Torres compte développer le potentiel de sa cave existante au Pazo Torre Penelas, où les vins sont fermentés et élevés en cuves ovoïdes en granite. La superficie du vignoble, actuellement de seulement 6 hectares, sera portée d’ici 2023 à 20 hectares pour le seul cépage albariño.

Avec cette acquisition, l'objectif pour la famille Torres est de faire face à la demande croissante en faveur de l’albariño émanant de marchés tels que les Etats-Unis. En 2021, les exportations de vins de l’appellation Rias Baixas ont fait un bond de 13% en volume, le marché américain représentant la principale destination à l’export de ses vins de cépage albariño. La variété est de plus en plus plébiscitée, à la fois par les consommateurs et les producteurs. Sa bonne acidité et résistance à certaines maladies due à sa pellicule très épaisse ont séduit des vignerons à travers le monde. Depuis plusieurs années, il a quitté son berceau espagnol pour s’expatrier en Nouvelle-Zélande, Uruguay, Argentine, Australie et Californie, mais aussi en France. Certains gros opérateurs dans le sud de la France, à l’instar des Vignobles Foncalieu, de Laurent Miquel ou des Domaines Auriol, se sont lancés dans l’élaboration d’albariño. Dans le dernier cas, le cépage a été implanté dans le cadre du projet de Jardin des Vignes Rares, véritable laboratoire pour identifier les cépages de demain.

Cépage à la mode

Du côté des consommateurs, ce cépage plaît également pour son acidité et sa fraîcheur. Dans le sillage du Picpoul de Pinet, très prisé en Angleterre, l’albariño a même été qualifié de « prochaine révélation dans les blancs » par les animateurs-prescripteurs de l’émission « The Three Drinkers » sur Amazon Prime. Et d’affirmer que, « ce raisin de cuve blanc prend d'assaut le monde du vin, les consommateurs recherchant des vins blancs avec de la saveur et de la fraîcheur, ainsi que de la complexité et de la texture ». Le cépage a même sa journée dédiée, le 1er août. Il se plante en Languedoc, et même en Gironde, comptant parmi les essais des cépages à fin d'adaptation de l'AOC Bordeaux (sous le nom d'alvarinho).