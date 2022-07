Serre confinée pour garantir des plants de vignes sains

L

es vignes n'échappent pas au confinement. Aux côtés de Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la souveraineté alimentaire, viticulture et montage de la Région Occitanie, et de Robert Crauste, maire du Grau du Roi, Bernard Angelras, le président de l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), inaugure ce 6 juillet une serre semi-fermée de production de boutures pour la matériel inital. Le Centre de sélection de la vigne implanté au domaine de l’Espiguette depuis 1962 renforce ainsi son expertise sanitaire.

« Dotée d’un sas, d’un filet insect proof, permettant de s’affranchir de tout recours aux insecticides, d’une climatisation pour reproduire la température extérieure, et d’un système de filtration de l’air, cette serre de 1500m² va garantir aux prémultiplicateurs et aux pépiniéristes la réception de plants indemnes de maladies actuelles ou émergentes » salue Bernard Angelras.

« Le vignoble français est très dépendant de ce qui se passe à l’IFV. L’avenir se joue ici, la Mecque du vin » renchérit Jean-Louis Cazaubon.

500 000 plants de vigne par an

Dirigé depuis un an par Anastasia Rocques, le Centre de sélection de la vigne fournit actuellement 500 000 plants par an aux pépiniéristes français via sa filiale Entav.

Il joue également le rôle de conservatoire national grâce à ses sols sableux protégeant les plants du phylloxéra et autres viroses. 4 570 clones représentant 581 variétés y sont présents.

Le Centre travaille en outre activement à la création de nouvelles variétés. « Nous nous intéressons aussi aux anciennes vignes et aux vignes issues de pays étrangers pour répondre au changement climatique » précise Anastasia Rocque. A ce jour, 95 % du vignoble est planté avec des cépages issus de la sélection clonale réalisée au Grau du Roi.

Une deuxième serre sera bientôt construite à l’Espiguette pour pouvoir produire jusqu’à 600 variétés. Les sites de Nîmes et de l’Isle sur Tarn doivent également être équipés sur 4 ha, pour un budget 12 millions d’euros, en partie financé par la Région.