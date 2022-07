Camille Girard conseille la transition agroécologique des Vignerons Coopérateurs

N

ouveaux enjeux, nouveau poste. Les Vignerons Coopérateurs de France embauchent cet été Camille Girard pour être leur responsable de l’environnement et des transitions agroécologiques. « Les défis sociétaux nous amènent à recruter une nouvelle collaboratrice, qui sera en charge des dossiers techniques et environnementaux » indique Joël Boueilh, le président des caves coopératives de France, ce 30 juin lors de leur 49ème congrès, au domaine du Lazaret (à Sète, Hérault).

Ingénieure agronome diplômée de Paris, Camille Girard a l’expérience de l’accompagnement au changement, étant jusqu’à récemment consultante en la matière, de la transformation numérique d’un ministère à l’évaluation d'un fonds européen. Au sein des Vignerons Coopérateurs de France, Camille Girard suivra des dossiers stratégiques pour l’avenir de la filière, en termes d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, approche du carbone, déploiement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), les démarches agroenvironnementales (certifications bio, Haute Valeur Environnementale…).

Défis d’avenir

Le tout en adéquation avec la feuille de route pour les prochaines années que vient d’adopter les caves coopératives. Soit « le défi économique (capacité à développer les marchés nationaux et internationaux), le renouvellement des générations (et attractivité du modèle), la gouvernance coopérative, la réponse aux attentes sociétales, la pression environnementale, la gestion des risques climatiques et l’image des caves coopératives » explique Joël Boueilh.