De l'inspiration pour l’éco-conception de ses bouteilles de vin

t de 3 ! Témoignant d’un intérêt croissant depuis sa création en 2020, la troisième édition du concours Millésime d’Adelphe pour l’éco-conception a permis de récompenser deux lauréats parmi les 6 finalistes encore en course grâce en partie au vote du public de plus en plus nombreux (représentant 40 % de la note finale) et un jury composé de professionnels de la filière vin et connexe.

Parmi les lauréats, dans la catégorie « entreprise de moins de 50 salariés » , Les Vignerons des Terres Secrètes et Nuiton-Beaunoy (Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne) se sont distingués grâce à une nouvelle gamme de vins bio et éco-conçue "Cerço" née grâce au constat des déchets générés par la dorure à chaud utilisée pour le packaging. Pour développer cette nouvelle ligne de vins bio, 25 employés ont planché durant plus de 24 mois sur les différents éléments de l’emballage (bouteille, bouchon, étiquette, carton, capsule) sur la base des 5R : Refuse (refuser), Reduce (réduire), Repare (réparer), Recycle (recycler), Rot (composter). Et les résultats sont à la hauteur du travail engagé : bouteille allégée (395 g), suppression de la capsule, étiquette adhésive d’un seul tenant sans contre étiquette en fibres de chanvre et lin, carton en kraft recyclé et compostable…Une démarche « contenant-contenu » (première cave de Bourgogne à avoir obtenu le label Vignerons Engagés en 2013, les Vignerons des Terres Secrètes ont également été récompensé en 2021 par le Fonds Verallia pour une viticulture résiliente) saluée par le jury.

Cure minceur

Dans la catégorie « plus de 50 salariés », Lillet, marquedu groupe Pernod Ricard connue pour son apéritif phare à base d’infusion de fruits et de vin, a séduit grâce à sa « cure minceur ». Bouteille allégée (490 g), carton 100 % recyclé, réduction de la taille de l’étiquette face de 7 % (14 000 m² de papier économisés par an), suppression des croisillons sur le format principal pour les cartons de 6 bouteilles …Autant de détails qui ont leur importance et qui permettent de s’inscrire dans une démarche globale de réduction de l’empreinte carbone.

Outre les améliorations visibles, c’est aussi la capacité et le rayonnement de cette maison soutenue par un grand groupe qui ont fait mouche : Pour rappel, Lillet c’est 14 millions de bouteilles dont 800 000 bouteilles en France. À grande échelle donc, l’allègement du packaging engagée par la maison de Podensac a permis de réduire l’impact CO2 en termes de transport avec une économie de 110 000 km/an soit une réduction de près de 8 % des émissions de CO2.