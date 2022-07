Cirò, la perle de la Calabre en Italie

E

n ce lundi 23 mai 2022, Nicodemo Librandi et Paolo, son fils de 44 ans, sont fiers de présenter leur collection de cépages à une soixantaine de journalistes venus du monde entier pour le Concours mondial de Bruxelles. Leur parcelle, plantée en cercle, comprend deux cents variétés qu’ils étudient avec des centres de recherche de Milan, Turin et Conegliano « pour les comprendre et éviter de les perdre », expliquent-ils.

Nicodemo Librandi et son fils Paolo (crédit photo Mathilde Hulot)

Le cépage gaglioppo oscille entre le nebbiolo et le pinot noir

Parmi ces cépages, le gaglioppo, le cépage du Cirò, la principale appellation de Calabre située autour de la commune du même nom, tout au sud de l’Italie. Cette variété doit entrer pour 80 % au moins dans les ciròs rouges et rosés, avec d’autres variétés autochtones, elles aussi réunies ici. Le gaglioppo donne des vins clairs, aux tannins prononcés. Certains disent qu’il oscille entre le nebbiolo et le pinot noir.

Tout ouïe, les journalistes découvrent cette variété en visitant le plus grand domaine de Calabre et aussi l’un des plus anciens. Située à Cirò Marina, la station balnéaire de Cirò, la cantina Librandi est née en 1953 lorsque Raffaele Librandi, le père de Nicodemo, a décidé de se mettre sérieusement à la vigne sur 6ha. « Avant, la vigne faisait partie de nos productions comme le cochon, les fruits et les légumes, rappelle Paolo, troisième génération. Il n’y avait pas d’industrie. »

L'avenir passe par les cépages autochtones

En 1988, le premier millésime d’un vin appelé Gravello marque un nouveau départ pour les Librandi. Cet IGT (Indication géographique typique), assemblage de gaglioppo et de cabernet-sauvignon, gagne trois verres dans le guide italien Gambero Rosso. Voilà la famille propulsée dans la lumière. Puis, elle comprend que son avenir passe par les cépages autochtones. En 1993, elle plante en plein milieu de son domaine cette incroyable collection qui raconte l’histoire du vignoble régional.

Les Librandi exploitent 232 hectares de vignes et 80 ha d’oliviers. Ils vinifient 2,5 millions de bouteilles sur les 11 millions que produit toute la Calabre, dont 1 million de DOC (Denominazione di origine controllata) Cirò. Leur cave est propre, moderne. Leur gamme est épatante. Avec ses notes de fruits rouges et sa belle fraîcheur; la cuvée Duca Sanfelice, le haut de gamme des ciròs de Librandi, est vendue 8,60 € à la propriété et le Gravello, 18,50 €.

La cave des Librandi, le plus gros producteur de vin de Calabre (crédit photo Mathilde Hulot).

"Librandi, un géant de la qualité"

Librandi est « un géant qui fait de la qualité depuis cinquante ans, assure Ole Udsen, importateur de vins au Danemark et grand connaisseur de l’Italie. Sans cette entreprise, la Calabre ne serait rien. Elle mérite vraiment les honneurs pour avoir redécouvert les anciennes variétés. »

Née en 1969, la DOC Cirò compte 1 500 ha pour une soixantaine de vignerons. Parmi eux, un groupe de huit caves bio. Avec leur T-shirt estampillé d’un poing levé tenant un sécateur, ils se présentent comme la Cirò Revolution. Francesco de Franco, 57 ans, est l’un d’eux. Architecte de métier, il a lancé le domaine ’A Vita par amour du vin. Idem pour Christian Vumbaca, un ex-avocat. « Nous n’avons pas de président, nous sommes tous égaux », indique Francesco de Franco.

Christian Vumbaca (à gauche), et Francesco de Franco (crédit photo Mathilde Hulot).

Des vins qui ont le vent en poupe

Tous refusent les pesticides de synthèse, plantent des couverts de fèves entre les rangs pour l’apport d’azote et se targuent d’intervenir le moins possible en cave. Leurs vins sont magnifiques et participent à la notoriété grandissante de la DOC. Depuis 2019, ils vinifient des crus différents selon un protocole commun pour saisir les terroirs de leur appellation : « L’important, ce n’est pas notre nom, c’est Cirò ! », insiste Francesco de Franco.

Les vins de la région ont le vent en poupe en Italie et à l’export. Le prix des vignes s’en ressent. Francesco Scala, de l’Azienda Agricola Scala, exploite aujourd’hui 13 ha mais souhaite s’agrandir : il sait qu’il devra débourser autour de 60 000 € pour un hectare bien placé dans la future DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita) Cirò.

Francesco Scala (crédit photo Mathilde Hulot)

Fier des avancées

Gianluca Ippolito, 44 ans, exploite 100 ha avec son frère et son cousin et produit 800 000 bouteilles. Il est fier de ces avancées. « Avant, il y avait des rivalités entre les caves. Aujourd’hui, on tire tous dans le même sens, vers la DOCG. » L’appellation Cirò est la première sur les douze de Calabre à demander le passage en DOCG, le graal pour les appellations italiennes, et ce pour les rouges uniquement. Gianluca Ippolito, qui est chargé du marketing au consorzio de Cirò, se frotte les mains : « Dans un an, lorsque nous l’aurons, nous entrerons dans une nouvelle ère ! »

Gianluca Ippolito devant sa vieille vigne de gaglioppo cultivée en arberello (crédit photo Mathilde Hulot).

Paolo Librandi compte sur la DOCG pour faire grimper les prix des vins et enrichir la région : « Aujourd’hui, Cirò vend 4 millions de bouteilles pour 16 M€. Ce qui fait une moyenne de 4 € HT par col. À l’avenir, l’embouteillage ne pourra se faire que sur l’aire d’appellation. Ce qui ramènera la valeur sur place. Et j’espère bien qu’une bouteille de DOCG atteindra 20 à 25 € prix départ. » Parole de Librandi.