Anne-Sophie Lerouge quitte l'interprofession des vins de Loire

Â

« Ce qui m’a guidée a été une volonté de valoriser un vignoble méconnu, de lui donner une image spécifique dans l’esprit des consommateurs en co-construction avec les professionnels du vin ligérien ». Anne-Sophie Lerouge quitte aujourd’hui InterLoire après 19 ans à la tête de la communication et de l’oenotourisme sur les vins de Loire. Un riche bilan émaillé de réussites.

Dès 2003, elle lance avec les vignerons la première édition de Vignes Vins Randos, qui sera à plusieurs reprises récompensée en France et au niveau européen (lire encadré). A partir de 2006, elle impulse une nouvelle étape dans le développement de l’oenotourisme ligérien avec la création du label et du réseau des Caves touristiques du vignoble de Loire (360 domaines, coopératives et maisons de négoce).

En charge des relations presse et du numérique à InterLoire, Anne-Sophie Lerouge créée en 2005 un site internet, dont l’audience se développera rapidement. « Nous avons ensuite été parmi les premières interpros viticoles à nous lancer sur les réseaux sociaux », indique-t-elle. Autre innovation visant les jeunes adultes, et concept à ce jour inédit, le jeu « La Loire aux Trésors » en 2012, avec des candidats à la découverte du vignoble, entre parcours en hélicoptère, jeux et rencontres avec les vignerons.

Marketing expérientiel

« Notre objectif était de casser les codes, de renouveler l’approche des vins de Loire. Il fallait apporter un souffle nouveau. Nous avons mis en œuvre un marketing expérientiel, associant le sensoriel, le ludique, l’interactivité, les rencontres, les histoires à raconter, et faisant des vignerons de vrais ambassadeurs », explique Anne-Sophie Lerouge. Elle qui a conduit en 2008 une thèse professionnelle à Sup de Co Paris sur le marketing expérientiel a aussi participé à InterLoire à la création de campagnes de communication aux visuels modernes et colorés, et aux slogans pleins d’humour.

Autant d’actions qui ont porté leurs fruits : « les vins de Loire sont aujourd’hui très appréciés des consommateurs de par leur qualité, leur fraîcheur, leur élégance. Ils sont dans l’air du temps grâce également à leur image dépoussiérée. Quant à l’oenotourisme, les vignerons ont répondu aux attentes des visiteurs. L’offre en Loire est devenue très diversifiée, avec des prestations originales et cette activité est vectrice d’emplois ».

Anne-Sophie Lerouge tourne à présent une page. « Portée par le désir de créer son entreprise », elle va lancer sa société de conseil en communication et en oenotourisme. « Je serais ravie de travailler en Loire, mais aussi dans d’autres régions, pour des structures institutionnelles notamment ». Avec toujours la volonté de valoriser, d’innover, en lien avec les professionnels.