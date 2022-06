Les Vignerons Indépendants veulent 11 000 kg/ha pendant cinq ans en Champagne

S

ouhaitant apporter leur voix dans les décisions sur la fixation du rendement 2022, qui sera voté le 20 juillet par le comité exécutif du Comité Champagne, la fédération des Vignerons Indépendants de Champagne propose un rendement de 11 000 kg/ha tous les ans pendant cinq ans. « Notre objectif est de lisser les rendements pour éviter les décisions en dents de scie qui ne sont pas bonnes pour nos exploitations, précise Christine Sévillano, présidente de la fédération des VIF de Champagne. Cinq années, c’est la durée des études prévisionnelles quand on souhaite investir. Cela donne de la visibilité. C’est une position innovante de réfléchir sur cinq ans, il faut repenser le schéma ».

Rendement plancher

La fédération demande également à ce que le rendement annuel ne descende jamais sous les 10 000 kg/ha, « qui est le seuil de rentabilité d’un domaine viticole en Champagne ».

Sur le dossier de la Réserve Individuelle, les VIF voudraient que le plafond passe de 8 000 kg/ha à 10 000 kg/ha et que 20 % de la Réserve puisse être tirés en bouteilles. « La Réserve Individuelle ne doit pas être un outil économique mais bien un outil pour pallier aux aléas climatiques, poursuit Christine Sévillano. En six ans, depuis 2016, nous n’avons eu que deux belles récoltes, 2018 et 2020. Ces bouteilles tirées n’ont pas de visée spéculative. Nous prenons l’engagement moral qu’elles n’alimenteront pas le marché sur lattes ».