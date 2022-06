Vitipulse Combi, l'effeuilleuse deux en un séduit les premiers utilisateurs

D

éveloppé en 2020 dans le vignoble néo-zélandais, Vitipulse Combi est disponible sur le marché européen depuis cette année. En Allemagne, Clemens Schmitt, responsable des vignobles Robert Weil, 90 ha plantés à 2,2 m à Kiedrich, dans le Rheingau, a choisi cette machine qui combine une effeuilleuse à rouleaux, l’EB 490 P de Binger, et une à jet d’air, la Vitipulse d’Ero. « Avant nous procédions à un effeuillage en deux temps : d’abord par arrachage, ensuite avec le système à air comprimé. Aujourd’hui, une seule intervention suffit. Et, comme on peut régler indépendamment chaque face de l’appareil, nous pouvons effeuiller plus intensément la face à l’ombre de nos rieslings tardifs, pour lesquels nous devons attendre au maximum pour avoir une maturité optimale », présente-t-il.

Georg Rumpf, en charge des vignobles Kruger-Rumpf, 40 ha plantés à 2,2 m dans la région viticole de Nahe, à Münster-Sarmsheim, est lui aussi équipé de cette effeuilleuse combinée. Comme son confrère, il opérait auparavant en deux passages : d’abord avec l’effeuilleuse à rouleaux, puis celle à air comprimé. « Avec Vitipulse Combi, on détache bien les feuilles de l’intérieur. Une seule intervention annuelle suffit », apprécie-t-il.

Pour conserver de la souplesse et répondre aux besoins des utilisateurs, les deux effeuilleuses peuvent être découplées et utilisées séparément. Clemens Schmitt n’utilise la configuration combinée que dans ses parcelles les plus qualitatives.

À partir d’1,80 m de large

Les deux utilisateurs allemands n’ont eu aucune adaptation particulière à mettre en œuvre pour passer dans leurs vignes, même si Clemens Schmitt signale que « le passage n’est pas possible si la largeur de rang est inférieure à 1,80 m ». Les deux utilisateurs se rejoignent également quant à la diminution de la vitesse de passage dans les parcelles où la pente est la plus appuyée. « Le centre de gravité est idéalement réparti, de sorte que le tracteur reste très stable en terrain pentu, d’autant qu’il est possible de contrôler le centre de gravité via le compresseur monté sur le relevage arrière du tracteur », approuve même Georg Rumpf. Il a d’ailleurs apprécié de pouvoir maintenir un travail efficace jusqu’à 7,5 km/h « sur terrain parfaitement bien roulant », mais Clemens Schmitt juge une vitesse de 5 km/h plus adaptée à un travail soigné. Les terrains les plus pentus ne sont toutefois pas praticables avec ce matériel.

Alors que la vitesse d’avancement des effeuilleuses à air comprimé est habituellement plutôt faible, le couplage des deux systèmes permet d’éviter cette contrainte. L’élimination préalable des feuilles externes par l’effeuilleuse à rouleaux permet de réduire la pression d’air pour l’utilisation de la seconde effeuilleuse. En contrepartie, le système Vitipulse Combi se montre assez énergivore et réclame une capacité hydraulique de 80 l/min pour tourner correctement.

Adaptable sur de nombreux tracteurs

Ero propose une variété de systèmes d’attelage rendant la machine utilisable avec la plupart des marques de tracteurs, pour un attelage avant comme arrière. Les deux vignerons allemands valident de concert le positionnement frontal de la machine, « pour la visibilité et le confort de ne pas se retourner en permanence », appuie Georg Rumpf.

Après une rapide formation, la prise en main de l’outil est rapide pour les habitués de l’effeuillage, mais Clemens Schmitt préfère mettre l’accent sur « l’importance de contrôler le résultat de l’effeuillage et la réduction du rendement d’un vignoble à l’autre pour, en cas de besoin, effectuer de nouveaux ajustements. Globalement, on peut jouer sur les paramètres flux d’air, le diamètre des buses, l’intensité d’aspiration de l’effeuilleuse à rouleaux, la vitesse des rouleaux, mais surtout la vitesse d’avancement, car plus on passe vite, moins on effeuille. Cela nécessite de l’expérience et un travail plus fin de réglage de la machine ».

Richesse du paramétrage

L’installation complète sur le tracteur présente une bonne longueur. Il faut donc une tournière de quasiment 5 m pour pouvoir travailler. Le fabricant Ero annonce 1 h 30 de travail par hectare pour réaliser un effeuillage bilatéral de rangs de 2 m, mais Georg Rumpf et Clemens Schmitt sont bien plus efficaces. Ils se retrouvent plutôt sur 1 h/ha pour fournir un travail de qualité. La richesse du paramétrage permet d’ajuster le travail de manière indépendante selon les faces et selon l’orientation des rangs vis-à-vis de l’ensoleillement. Ce paramétrage reste en mémoire pour être automatiquement adapté lors des rotations de sens en bout de rang.

Côté entretien, Georg Rumpf apprécie la praticité du nettoyage « seulement nécessaire à la fin de la journée, sans qu’aucun nettoyage du filtre à air du tracteur ne soit nécessaire ».