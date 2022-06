Un domaine toscan historique pour la holding EPI (champagnes Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck....)

R

ien ne semble arrêter l’appétit du groupe EPI. Après avoir mis la main sur Biondi-Santi en 2017, le groupe familial indépendant détenu et dirigé par Christophe Descours a cette fois mis la main sur Isole e Olena, fleuron de la viticulture toscane fondé en 1956 (56 hectares à San Donato in Poggio), connu pour avoir mis sur le marché le Cepparello, un des tout premiers Super Toscan en 1980. Détenu depuis le milieu des années 1970 par Paolo de Marchi, Isole e Olena fait partie des domaines ayant participé à l’essor de l’appellation Chianti Classico.

« L’acquisition du domaine emblématique d’Isole e Olena célèbre un moment important pour nous, alors que nous continuons à développer notre présence en Italie après l’acquisition de Biondi-Santi. C’est un honneur de poursuivre le travail remarquable accompli par Paolo De Marchi depuis plus de quarante ans pour développer Isole e Olena et l’appellation Chianti Classico » , a déclaré Damien Lafaurie, président d’EPI Vins & Champagne.

Pour Paolo de Marchi, qui conservera son rôle d’oenologue du domaine, c’est une transmission réussie : « Je me réjouis de prendre une part active à la rédaction de ce nouveau chapitre passionnant pour Isole e Olena afin d’assurer une transition progressive et harmonieuse. Cette transaction ne concerne pas ma propriété familiale de Lessona (Alto Piemonte) dirigée par mon fils Luca qui bénéficiera ainsi de mon soutien et de mon expérience », affirme t-il.

Création de valeur

Cette acquisition vient s’inscrire dans une stratégie de création de valeur suivie par le groupe EPI déjà détenteur de domaines et marques internationales dans plusieurs divisions, J.M Weston, Bonpoint (mode), Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck, Rare Champagne (champagne) et Biondi-Santi, Château La Verrerie, Tardieu Laurent (vins).

« Nous sommes convaincus du potentiel de croissance des grands vins italiens sur les principaux marchés internationaux et sommes déterminés à continuer à investir dans la qualité de nos vins, de nos marques et nos réseaux de distribution, pour qu’ils soient reconnus mondialement comme faisant partie des meilleurs vins au monde », ajoute Damien Lafaurie.