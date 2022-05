Roche Mazet premier vin français vendu dans le monde

«

N°1. Best selling french wine in the world ». Le macaron revendiquant le titre de première marque de vin vendue en volume dans le monde pour Roche Mazet orne avec fierté le stand de Castel Frères sur le salon ProWein. Revendiquant déjà le titre de leader des ventes de vin en France, Roche Mazet marque une nouvelle étape avec des ventes de 5 400 caisses de 9 litres en 2020, soit 65 millions d’équivalents cols de 75 cl. Expertisés par l’agence IWSR en 2020, en attendant les données 2021, ces chiffres permettent à Roche Mazet de prendre le titre de première marque mondiale de vin français. On en déduit que JP Chenet, la gamme créée en 1984 par les Grands Chais de France (GCF), passe en seconde position.

Pour assurer ce leadership, Castel vient de rénover les étiquettes de sa gamme de Pays d’Oc IGP. Devant clarifier le message porté à l'international, ces nouvelles étiquettes sont modernisées (avec une coupure en biseau), une mise en avant du cépage (coloré) qui reste surplombé par la marque (dorée), l’ajout d’un bandeau sur le profil des vins (« moelleux et élégant »…) et l’affichage de la certification Terra Vitis (obtenue par les 150 fournisseurs languedociens de la marque.