Le Byrrh est évité pour la cave de Thuir, touchée par un violent incendie

n peut dire que les flammes sont passées à côté du Byrrh pour la cave de Thuir (Pyrénées Orientales). Déclenché à deux heures du soir, dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 mai, le violent incendie qui a ravagé 500 m² de toitures sur un bâtiment de 2 000 m² n’aura finalement concerné que les parties historiques et d’accueil touristique du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. Mobilisant une cinquantaine de pompiers, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales (SDIS 66) indique avoir combattu le feu tout en protégeant la partie industrielle. Cette dernière contenant des stockages d’alcools et de la cuverie. Dont des foudres et la plus grande cuve en chêne du monde (d’une contenance d’un million de litres).

D’une impressionnante violence, avec la flambée de poutres en bois, l’incendie pourrait trouver son origine dans des travaux de rénovation en cours. Gérée par la Communauté des Communes des Aspres depuis le 30 novembre 2011, le circuit visites des caves Byrrh pourrait rouvrir dès l’été d’après L’Indépendant.

Les photos sont prises par Yacine Bouchaid (SDIS 66).