ans cet épisode, Élodie Jouannel, fondatrice de "Bordeaux With Elodie : Private Wine Tour" partage son expérience oenotouristique avec Diego Weber. Spécialisée dans les visites de vignobles, elle propose des conseils pratiques que les vignerons peuvent appliquer partout dans le monde pour mieux servir les œnotouristes et créer des passerelles avec des prestataires de services touristiques.

Disponible en anglais, le podcast peut être écouté gratuitement sur les plateformes Spotify et Apple.

IVES

En plus de ces épisodes sur le marketing, Diego Weber propose également des contenus mensuels en lien avec l’innovation vitivinicole grâce à un partenariat avec l’International Viticulture and Enology Society (IVES). Pour ce premier épisode, Julien Dumercq, le directeur exécutif d'IVES fait le point sur ce podcast mensuel de communication scientifique. Le contenu est disponible sur les plateformes Spotify et Apple.