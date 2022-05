Un clip de rap pour promouvoir le mÃ©tier de vigneron

L

a musique ou le vin ? Tom Bonnefoi ne sait pas encore de laquelle de ses deux passions il fera son métier. Mais quand ses professeurs ont proposé à sa classe de travailler sur un projet visant à présenter le métier de vigneron, l’étudiant en 2ème année de BTS viticulture œnologie au lycée d’Orange a tout de suite pensé au rap.

En un seul jour et avec trois camarades, il a écrit les paroles du clip « Vigneron », qu’il présente au concours « Je filme le métier qui me plaît », patronné par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, et des Sports, du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du Ministère du Travail.

Le refrain reste très vite en tête. « La vigne dans mes mains pour créer mon vin. Puis je taille, c’est le bail, vigneron dans mes entrailles. Que de la passion, gérer la pression, faire le métier qu’on aime, c’est ça l’intention ».

48 heures de tournage

Il a ensuite fallu 48 heures à l’équipe pour tourner le clip dans les vignes et le chai du château Mongin, l’exploitation du lycée. « Nous avons monté la vidéo chez moi, dans mon studio, avec l’aide de mon ingénieur son » décrit Tom Bonnefoi.

Les étudiants ont fait avec les moyens du bord, un simple téléphone portable, une nacelle permettant de filmer des panoramiques à 10 mètres de haut, et un logiciel gratuit de montage.

Les résultats du concours seront connus dans un mois. Un trophée sera remis aux porteurs du projet sélectionné par un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, d’experts métiers, d’inspecteurs de l’éducation nationale, d’enseignants, d’étudiants, et de cadres dirigeants.

« Si nous gagnons, notre vidéo sera diffusée sur grand écran au Grand Rex à Paris, le plus grand cinéma d’Europe, et retransmise en direct lors d’une cérémonie présidée par Dany Boon. Ce serait une belle mise en lumière » poursuit Tom Bonnefoi. Verdict le 31 mai.

