Nouvelle alerte gel pour les vignobles septentrionaux

Un flux d'air froid polaire va s'abattre sur la France samedi 9 et dimanche 10 avril. Les vignobles les plus à risque sont l'Alsace, la Champagne, le Jura, le Centre Val-de-Loire, la Bourgogne, et le Massif Central.

Le 08 avril 2022 Par Marion Bazireau

L'épisode de gel sera moins intense que celui de la semaine passée. - crédit photo : Frolight Systems

l « Les prévisions météorologiques Arpege indiquent la mise en place d’un flux d'air froid ce vendredi sur l'Europe de l'Ouest » indique l’équipe en charge de l’outil prédictif WeeFrost, de Weenat. Ce flux d’air est a priori beaucoup moins intense que celui de la semaine dernière, mais suffisamment pour amener des températures négatives sur un grand quart Nord-Est de la France. Il arriverait par les Hauts de France samedi matin puis descendrait progressivement sur le Nord-Est, le Centre, et le Massif Central. « Les températures attendues sont autour de -1°C sous abri sans prendre en compte les effets locaux. Les vignobles les plus à risque sont l’Alsace, la Champagne, le Jura, le Centre Val-de-Loire, la Bourgogne, et le Massif Central jusqu’à son extrémité sud ». Pas au niveau du 4 avril Le spécialiste de l’agrométéorologie Serge Zaka, chez ITK, confirme l’arrivée de la vague de froid sur Twitter. Il illustre l’épisode à venir avec une prévision étonnante à Paris. « A 16 heures, il ferait 5°C à la gare de Nord contre 15°C à Montparnasse quelques kilomètres plus au Sud ! Un temps agité et un contraste extrême avant le retour du gel en campagne ». A lire aussi Bons conseils A quelles températures et heures activer son système de lutte contre le gel ? Tests Les tops et les flops de la lutte antigel au vignoble L'outil Prevent simule des pertes de 5 à 15% dans les vignes débourrées comme en arboriculture, « avec un maximum de 30% dans les bas-fonds ». Joint par téléphone ce 8 avril, Serge Zaka tient à rappeler que l'évènement est classique du printemps et qu'il ne doit donner lieu à aucun affolement. « Les valeurs attendues ne sont pas au niveau du 4 avril et nous seront sur un gel radiatif contre lequel il est relativement facile de lutter ». Les modèles européens et amériques donnent pour l'heure des scénarios trop différents pour savoir si les températures vont remonter très fort ou de manière plus mesurée dans les prochains jours.

