2 000 visiteurs pour les rencontres Bien Boire en Beaujolais

raditionnellement, les rencontres « Bien Boire en Beaujolais » ont une heure de début ,mais pas d’horaire de fin. Ce salon professionnel se tenait cette année les 3 et 4 avril : dimanche de 14 à 19 heures et lundi de 10 h à « tard »… Mardi matin, à l’heure du rangement, Renaud Bodillard, vigneron à Villié-Morgon et président de l’association BBB, dressait un excellent bilan de cette treizième édition.

« L’évènement a été réussi au-delà de nos espérances, s’exclame-t-il. Après deux années sans BBB, les gens étaient impatients de revenir. Il y a eu une très bonne fréquentation, avec autour de 2 000 visiteurs – contre 1 900 la dernière fois. » Outre les clients « habituels » du secteur de la restauration (Café, Hôtel et Restaurant), venus de la région lyonnaise mais aussi des quatre coins de France, les vignerons ont reçu la visite d’un « joli panel d’importateurs pour les marchés européens et ceux des Etats-Unis, du Brésil… ».

Esprit de partage

Si les professionnels représentent plus de 80 % des visiteurs, l’évènement est ouvert aux amateurs passionnés de vin. Organisé par les vignerons eux-même, le salon, dont le budget avoisine 60 000 €, est gratuit pour tous les visiteurs. « C’est l’esprit beaujolais : on invite et on offre le repas du lundi midi aux visiteurs, souligne Raphaël Saint Cyr, vigneron bio à Anse. Cela permet de renouer les liens avec les copains vignerons et les clients : c’est super important pour nous ! » Lui est président de la Biojolaise, l’une des cinq associations réunies sous la bannière BBB et donc co-organisatrice de l’évènement.

Fiers de faire du Beaujolais

Elle est la seule composée de 100 % de vignerons bio (une quarantaine au total) même si les quatre autres comportent chacune plusieurs domaines bio. « Les cinq associations ont chacune leur identité, reprend Renaud Bodillard – qui est lui-même adhérent de l’association Beauj’all wines. Ce qui rassemble les 210 vignerons des cinq associations, c’est la fierté de faire du beaujolais ! Pour le salon BBB, chacune choisit son lieu, crée son visuel, fait sa communication… » L’évènement se déroule donc sur quatre domaines simultanément (l’un des quatre accueille deux associations), avec des navettes circulant entre les sites.

Au-delà du business réalisé sur place, « BBB est un évènement de communication autour du beaujolais, reprend-il. On reçoit notre clientèle habituelle, qui vient redécouvrir nos gammes de vins et goûter les nouveautés, mais aussi des professionnels qui ne connaissent pas encore le beaujolais. » Ceux-ci sont à la bonne adresse pour découvrir le renouveau de ce vignoble. « Tous les vignerons de BBB s’inscrivent dans une dynamique, avec la volonté d’aller de l’avant, souligne Renaud Bodillard. On ne bouscule pas la tradition, mais à BBB, il n’y a pas de beaujolais "lambda" sans personnalité ! »