Infaco dévoile le F3020, un sécateur vigne léger et techno

I

nfaco ne fait pas dans la demi-mesure. Le fabricant de Cahuzac-Sur-Vère, dans le Tarn, remanie en profondeur son produit phare. Devant une salle rassemblant près de 500 distributeurs et viticulteurs, il dévoile, ce 31 mars à Albi, tous les dessous de son nouveau bébé. Parmi les principales innovations, une nouvelle prise en main, deux modes de taille, la sécurité sans fil DSES de série, un poids allégé (708 g) et un nouveau boîtier de communication Bluetooth.

Architecture tirée du F3015

Pas touche aux valeurs sûres. « l’architecture est tirée du F3015 lancé il y a six ans, décrit Davy Delmas, directeur général. Lame et contre-lame sont les mêmes. Le système de serrage de la tête de coupe aussi. Le capot est amovible comme sur le 3015. Et on peut toujours régler dix positions de demi-ouverture et dix paliers de croisement. »

Sécurité anti-coupure de série

En revanche, le design est légèrement différent, le nouveau sécateur se couvrant d’un revêtement en surmoulage noir intégral, plus agréable et anti-glissement. La sécurité anti-coupure sans fil DSES Wireless est proposée de série, car « ça ne doit plus être une option », pour Davy Delmas. Elle s’accompagne d’une gâchette conductrice. Une impulsion courte sur le bouton « paramètres » permet de désactiver la sécurité pour un coup de ciseaux. Une impulsion de 10 secondes la désactive jusqu’à nouvel ordre.

Pour tailler avec cette sécurité, Infaco préconise de la calibrer par toucher à chaque démarrage et d’utiliser ses gants noirs conducteurs.

Deux nouveaux modes de fonctionnement

Deux nouveaux modes de fonctionnement sont proposés : standard ou soft. Avec le premier, la lame se ferme à pleine vitesse, soit 15 % plus vite que le F3015. Avec le second, elle se ferme aussi vite que le F3015. Activation et désactivation se font par trois allers-retours du bouton de demi-ouverture placé sur le haut de la tête de coupe. Le mode soft convient aux utilisateurs préférant la souplesse au rendement et aux tailleurs peu expérimentés.

Pour le confort, Infaco propose un câble droit reliant le sécateur à la batterie, plutôt qu’un ressort. Et le fabricant adopte une idée simple du fondateur de la maison, Daniel Delmas : un brassard qui maintient le fil le long du bras. La batterie L100B est plus compacte et légère que l’ancienne, soit 698 g, au lieu de 810 g. Il y a quatre façons de la porter : sur gilet, ceinture, clippée au pantalon ou dans une poche. Il n’y a d’ailleurs plus besoin de retirer la batterie du gilet pour la recharger.

Même prix que son prédécesseur

Côté facturation, Jean-Pierre Blatche, directeur commercial, annonce un gel du tarif. « Le F3020 standard complet sera au même prix que son prédécesseur, 1 395 € HT. La paire de gants conducteurs est à 36,5 € HT. Par contre, nous prévoyons en avril une augmentation de 5 % du prix des pièces détachées. » De base, le sécateur est garanti un an, et trois ans de plus pour ceux qui auront été révisés aux intersaisons. Le 3020 s’accompagne de nouveaux accessoires dont une pompe à graisse au lithium haute pression et un affiloir au carbure de tungstène. Tous les distributeurs sont repartis d’Albi le 31 mars avec un F3020 de démonstration. Le progrès n’attend pas !