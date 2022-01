Le Cobosystème allège le poids du sécateur pour les vignerons taillant sur un chariot

l

« Ma femme ne peut plus tailler sans ! » Philippe Dorthe, viticulteur ardéchois, est un bon ambassadeur du Cobosystème. « Même s’il est utile pour les personnes qui ont mal au dos, le chariot présente un inconvénient : comme le tailleur est assis, il est obligé de soulever son sécateur pour tailler, décrit-il. Le Cobosystème règle ce problème en portant le poids du sécateur. C’est un appareil simple, bien pensé, peu onéreux, vite installé, vite retiré et qui soulage vraiment le bras. »

Inventé par Dominique Cadel, vigneron et tâcheron à Louvois (Marne), le Cobosystème allège le poids du sécateur pour ceux qui taillent sur un chariot, manuel ou électrique. C’est une petite perche qui supporte un équilibreur de charge, d’où sort un câble qui se termine par une dragonne. Le tailleur insère la perche dans une patte de fixation de son chariot, passe sa main dans la dragonne, attrape son sécateur et peut commencer à tailler le bras léger.

« L’objectif n’est pas de tailler plus vite, mais avec plus de facilité, précise l’inventeur. Mon leitmotiv, c’est « Ne supportez plus le poids de votre sécateur électrique, le Cobosystème le fait pour vous ! ».

Aucune perte de temps

Marc Pierson, viticulteur à Louvois (Marne), s’est équipé depuis quelques semaines. Ce jeune vigneron de 28 ans, qui n’a pas encore de tendinite, l’utilise à titre préventif. « Cela fait une sensation bizarre au départ, car la main est un peu retenue, explique-t-il. Mais on s’y fait très vite ! Je craignais que le fait de passer ma main dans la dragonne soit contraignant pour aller tailler de l’autre côté des ceps, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a aucune perte de temps. La tension du câble se règle facilement en tournant la molette de l’équilibreur. Le Cobosystème ne prend pas de place dans ma camionnette. Cet outil n’a aucun inconvénient ! Il faut juste être attentif, quand on lève le chariot, à ne pas prendre la perche dans le visage. »

"On ne peut plus s'en passer"

Vincent Verlet, viticulteur à Vindey dans la Marne, est également conquis. « J’ai découvert le Cobosystème au Viteff, témoigne-t-il. Dominique Cadel me l’a prêté pour que je l’essaie avec mon salarié, qui était un peu sceptique au départ. On l’a essayé et j’en ai tout de suite acheté deux. Maintenant, ni mon salarié ni moi ne pouvons plus nous en passer ! » Vincent Verlet était rassuré par le fait que Dominique Cadel soit également viticulteur. « Parfois, on voit des gadgets qui ne servent à rien, poursuit-il. Là, ce n’est pas le cas. Je ne vais pas plus vite, mais j’ai beaucoup moins mal à l’épaule. Je taille avec un Electrocoup 3015. Quand on n’utilise plus le Cobosystème, on se rend compte à quel point un sécateur est lourd. Il suffit de l’essayer pour l’adopter ! » Pour lui, comme pour les autres viticulteurs, ce dispositif devrait être vendu avec les chariots de taille. Avis aux constructeurs…