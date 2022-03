Les pneus Trelleborg passent sous pavillon japonais

C

e vendredi 25 mars, le groupe japonais Yokohama Rubber annonce racheter pour 2,1 milliards d’euros le fabricant suédois Trelleborg Wheel Systems indique le site Nikkei. Si la transaction doit encore être finalisée avant la fin de l’année, « ce montant représente 13 fois celui de la marge opérationnelle (EBITDA) et 17,7 fois celui du bénéfice avant impôts (EBIT) » souligne Matériel Agricole, qui rappelle que Trelleborg s’est développé sur le marché des pneus non routiers avec un portefeuille de marques diversifiées : Mitas, Maximo, Cultor et Interfit. De quoi soutenir les ambitions de développement de Yokohama sur le marché des équipements agricoles.

« Quasiment absent du marché du pneumatique off-road il y a encore dix ans, Yokohama veut s’imposer comme un acteur incontournable » analyse La France Agricole. Avec cette acquisition, « l'acteur nippon devient ainsi l'un des leaders mondiaux des manufacturiers "hors route" et renforce donc sa présence sur les marchés agricoles, construction et exploitation minière » rapporte Terre-Net.