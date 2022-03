Cave à champagne et sur-mesure au centre de la stratégie d'EuroCave

E

uroCave indique dans un communiqué qu’il va lancer en fin d’année 2022 « la toute première cave à vin du marché dédiée au champagne ». Dédiée à la conservation et à la mise en valeur des champagnes et vins effervescents, cette cave est vouée à accompagner la croissance de ce secteur attractif du marché, car « en 10 ans, le chiffre d’affaires lié à la vente du champagne dans le monde a augmenté d’un milliard €, dont 85 % d’exportation à l’international », vante le communiqué d’EuroCave. « Nous aurions voulu associer le nom de la champagne à ce projet mais ce ne sera pas possible pour des raisons d’utilisation de la marque », avise Benoît Favier, directeur général du groupe EuroCave.

Cette innovation n’est qu’une des composantes de la stratégie de développement du groupe à l’horizon 2026. EuroCave va également « élargir son expertise au domaine du sur-mesure », poursuit le communiqué. « La cave à vin climatisée, installée dans le salon délimitée par une verrière est devenue une réelle option pour les amateurs de vins et les professionnels. Nous allons intégrer de nouvelles compétences internes et développer des partenariats pour investir ce créneau aux portes de l’ingénierie et de l’artisanat dans les prochaines années », affine Benoît Favier.

Sobriété énergétique et innovation

Le groupe EuroCave a changé de main en 2021. Le ’family office’ (gestionnaire de patrimoine familial) Falcon Dionysus Holdings a pris possession de 80 % des parts de l’actionnariat du groupe Eurocave avant d’installer, en septembre 2021, Benoît Favier comme nouveau directeur général. Fort de la notoriété de cette marque « qui a inventé les armoires à vin tempérées en 1976, Eurocave faisant partie de ces marques, comme frigidaire, qui se confondent avec le produit qu’elles commercialisent », glisse Benoît Favier, celui-ci a mis sur pied une feuille de route 2022-2026 visant à doubler le chiffre d’affaires à l’horizon 2026.

Celui-ci a atteint son plus haut niveau, 37 millions € (M€), en 2021 et Benoît Favier est optimiste sur l’atteinte de la barre des 40 M€ pour l’exercice en cours, « même si un ralentissement se fait actuellement sentir après deux belles années de croissance à deux chiffres malgré l’épisode covid, plutôt auprès des particuliers en 2020 et une reprise chez les professionnels en 2021 », dévoile-t-il.

Pour se développer, les orientations du groupe ne manquent pas et l’entreprise va autant s’appuyer sur son savoir-faire qualitatif que sur l’innovation. « D’une part, nous devons continuer notre progression dans la performance énergétique, mais également intégrer le volet de la connectivité de nos appareils », introduit Benoît Favier.

Les bouteilles sont aujourd'hui l'élément central du produit

Le directeur général souligne néanmoins le design comme pierre angulaire du développement de la gamme Eurocave. « On ne montrait pas du tout les bouteilles il y a 20 ans, alors qu’elles sont aujourd’hui l’élément central de nos produits. Tous les efforts sont tournés vers la visibilité de la bouteille et son étiquette. La cave est à présent totalement pensée comme un élément de la décoration intérieure, pour les particuliers comme les professionnels », approfondit le directeur général du groupe Eurocave. La future cave à champagne et vins effervescents et les solutions d’intégration intérieure des caves répondront à cette exigence esthétique.

Dans sa feuille de route, le nouveau directeur général a également intégré la durabilité et la réparabilité de la production d’EuroCave. « La disponibilité de nos pièces est aujourd’hui de 11 ans, nous allons la porter à 20 ans. Grâce aux solutions d’impression 3D, cette capacité repose plus sur l’ingénierie de conception que sur la capacité de stockage des pièces », décrypte-t-il.

Fabrication française

Alors que l’entreprise « fabrique ses produits en France, dans son usine historique de Fourmies, dans le Nord », elle revendique cette implantation à travers les deux labels ’entreprise du Patrimoine Vivant’ et ’Origine France Garantie’, « label le plus exigeant concernant l’origine française des produits », appuie le directeur général.

Le groupe EuroCave enregistre aujourd’hui 80 % de son chiffre d’affaires à l’export, « les Etats-Unis représentant notre 1er marché, sachant que nous sommes présents dans 70 pays. La France concentre quant à elle 20 % de nos ventes, c’est 5 fois plus qu’au Royaume-Uni, nous avons donc un fort potentiel de développement sur certains pays », note Benoît Favier. 60 % de ce chiffre d’affaires est réalisé auprès de la clientèle particulière, « avec une évolution de la demande vers les caves de services ou multifonctions », apprécie Benoît Favier.