Ginestet étoffe son offre de grands crus hors-Bordeaux

esant actuellement pour moins de 10 % de son chiffre d’affaires (qui dépasse au total 100 millions d’euros en 2021), l’activité des vins hors-Bordeaux de Ginestet connaît un développement suffisamment important pour que le négoce se dote d’un commercial dédié. Engagé en février dernier, Romain Courtier prend en charge le développement de cette activité. Ayant vinifié en Rioja et en Bourgogne, l’ingénieur agronome a notamment assuré la direction technique du château Nénin à Pomerol.

Ciblant les "vins iconiques hors-Bordeaux", cette activité va des grands vins californiens (comme Opus One) et sud-américains (comme Almaviva) déjà bien établis sur la place de Bordeaux, aux vins de Bourgogne, de Champagne et de reste du monde qui s’y développent de plus en plus. Avec un portefeuille élargi des grands vins de France et du monde, Ginestet compte étoffer son offre auprès de ses 1 350 clients existants (dans 70 pays) et en recruter de nouveaux (pour les conduire à acheter des vins de Bordeaux).