50 000 visiteurs pour le retour de la Saint-Vincent Tournante en Bourgogne

près deux reports successifs en raison des contraintes sanitaires, les organisateurs de la 78ème édition de la fête tournante des vins de Bourgogne se félicitent « d’avoir accueilli 50 000 visiteurs, les 19 et 20 mars 2022 sur les trois sites de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny, et d’avoir mis à l’honneur plus que jamais l’esprit de Saint-Vincent dans un contexte actuel difficile », annonce un communiqué.

Le traditionnel défilé, « qui réunissait 90 des 92 sociétés de Secours Mutuel de Bourgogne, et près de 1 000 consœurs et confrères vignerons », a ouvert la fête dès 7h30 le samedi matin pour cette édition qui se déroulait entre les villages de Corpeau, Puligny-Montrachet et Blagny. Le défilé a effectué la traditionnelle halte devant le monument aux morts éphémère, « créé pour l’occasion entre les 2 villages de Puligny-Montrachet et Corpeau ».

Edition 2023 à Couchey

La messe célébrée dans l’église de Puligny-Montrachet était retransmise dans le même temps à Corpeau, avant que « les Chevaliers du Tastevin procédent à l’intronisation de 9 anciennes et anciens vignerons, les aires de Corpeau et Puligny-Montrachet ainsi que le président du comité de la Saint-Vincent Tournante », déroule un communiqué.

17 000 dégustateurs ont été enregistrés parmi les 50 000 visiteurs de l’édition, « le comité d’organisation de la 78eme Saint-Vincent Tournante de Puligny-Montrachet, Corpeau, Blagny se félicite de ce franc succès ».

Conformément à la tradition, le Grand Maitre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin a annoncé le lieu de la prochaine édition, et c’est à Couchey que les organisateurs donnent rendez-vous en 2023.