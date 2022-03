Tout ce qu'il faut savoir sur le biocontrôle du vignoble

P

our cette 2ème édition, nous avons choisi d’aller encore plus dans la réflexion sur le biocontrôle. De quoi vous aider à réfléchir votre protection du vignoble, préparer peut-être vos futurs itinéraires techniques ou tout simplement approfondir vos connaissances sur ces produits innovants que vous employez déjà.

Le programme :

Webinaire de 13h30 à 14h30 organisé par la rédaction de Vitisphere. « Protection des vignobles : le biocontrôle suffit-il ? »

En présence de : Nicolas Avelin, ingénieur viticulture à l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) à Blanquefort (Gironde). Adel Bakache, conseiller agro-équipement et viticulture de précision au Service Vigne et Vin de la Chambre d'Agriculture de la Gironde (CA33). Docteur Amélia CAFFARRA, chercheuse agronome spécialisé dans les maladies de la vigne chez ITK. Olivier Zekri, responsable Recherche, Analyses, Sélection & Prémultiplication Pépinières Mercier. Inscription gratuite en cliquant ici.

Les 2 tables rondes des partenaires :

CERTIS de 14h45 à 15h45 : Pouvoir encore compter demain sur votre allié historique : le point sur le cuivre. Inscription ici.

FRANCE PULVE de 14h45 à 15h45 : Pulvérisation : des solutions pour allier qualité d’application et productivité. Inscription ici.