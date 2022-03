Frédéric Borja préside la plus petite des caves coopératives de France

P

our ses cinquante ans, la cave coopérative de Clairmont se dote d’un nouveau président : Frédéric Borja. Succédant à Laurence Carat (élue depuis 2018), le viticulteur connaît bien le poste, l’ayant vu occupé par son père et son grand-père, fondateur de la cave. « Nous sommes 11 associés, issus de 7 familles. Nous sommes entre cousins, parents, enfants… » rapporte Frédéric Borja, qui souligne le titre de « plus petite coopérative en vignes de France » pour la cave basée à Beaumont-Monteux, (Drôme).

Avec 125 hectares de vignes dans la Drôme, essentiellement en appellation Crozes-Hermitage (mais également en Saint-Joseph, ainsi qu’en IGP), la cave de Clairmont est historiquement préservée des crises viticoles note son président. Ce qui n’empêche pas l’entreprise d’évoluer. Au départ, la cave a été créée pour pouvoir vinifier et stocker des vins sans dépendre des achats de négoce de raisins sur pied explique Frédéric Borja. Depuis 2010, la coopérative développe ses gammes, pour mettre en avant ses domaines adhérents et réduire sa part de vente de vin en vrac (désormais 50 % des volumes, contre 95 % il y a 15 ans).

Développements

Souhaitant renforcer le réseau d’agents commerciaux de Clairmont, Frédéric Borja veut également développer la vente au caveau (actuellement 8 % de l’activité). Un responsable de l’œnotourisme vient d’être recruté pour augmenter l’attractivité de la cave. Le président souhaite également accentuer la transition agroécologique de ses adhérents.

La cave est dirigée par Carol Lombard.