O-I investit 35 millions € dans la décarbonation de ses bouteilles de bordeaux et cognacs

ournissant des bouteilles de vins de Bordeaux et d’eaux-de-vie de Cognac, l’usine verrière O-I de Vayres (Gironde) va bénéficier d’une rénovation à 35 millions d’euros (sur une enveloppe française de 65 millions €). « En investissant massivement dans de nouvelles unités de production plus modernes, plus performantes et moins carbonées, nous continuons de faire vivre le métier de verrier en le dotant des technologies les plus pointues » indique dans un communiqué Robert Gachot, le directeur d’O-I pour la zone Sud-Ouest Europe, précisant que « le site de Vayres se verra ainsi équipé de la nouvelle technologie GOAT (Gas Oxy Advanced Technology) qui utilise de l’oxygène et permet de réduire de 20 % nos émissions de gaz carbonique (CO2) et de 60% nos émissions d’oxydes d’azote (NOx) », déclare.

Ce nouveau four doté de l’outil GOAT sera « également doté d’un système de récupération de l’énergie des fumées pour réchauffer les matières premières » ajoute un communiqué, indiquant que « l’ensemble devrait être achevé d'ici la fin 2022, et permettra de renforcera la position d’O-I sur le marché français des verres colorés ». Basé à Perrysburg (Ohio), le groupe verrier O-I rappelle avoir investi sur les dernières années dans ses lignes de bouteilles à vin. Comme les 50 millions € dans l’usine de Reims (Marne), pour les bouteilles de Champagne.