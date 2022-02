Pierre Montégut prend la direction technique du château Pichon Baron

E

n fin d’année 2021, Jean-René Matignon a annoncé sa décision de quitter ses fonctions et de prendre sa retraite en avril 2022, après 36 années en tant que directeur technique au château Pichon Baron.

« Je travaille avec Jean-René depuis 2001 et j’ai pu constater une hausse permanente de la qualité des vins de Pichon Baron. Jean-René a toujours recherché la perfection que ce soit à la vigne ou au chai, et il a apporté à son rôle de directeur les plus belles valeurs humaines qui ont permis de créer un lieu de travail agréable, avec une équipe œuvrant en harmonie vers l’objectif partagé de faire chaque année le plus grand vin possible » relate Christian Seely dans un communiqué.

Pierre Montégut pour Suduiraut et Pichon Baron

Le directeur général d’AXA Millésimes explique avoir proposé à Pierre Montégut, directeur technique du château Suduiraut, d'endosser le poste de directeur technique des deux propriétés.

« J’ai travaillé avec Pierre à Suduiraut depuis son arrivée en 2004. Ayant la même passion et le même dévouement que Jean-René, il a atteint des résultats exceptionnels. Je suis certain qu’il saura également lutter chaque année, comme il l’a fait à Suduiraut et comme Jean-René l’a toujours fait à Pichon Baron, pour aller toujours plus loin dans la poursuite de l’excellence au travail et la grandeur des vins ». Pour Christian Seely, nul doute que l’équipe de Pauillac restera entre de bonnes mains.