L'impression 3D accessible à tous les viticulteurs

e 21 février, plusieurs viticulteurs se sont retrouvés à Saint-André de Sangonis, à l’Alternateur, le nouveau FabLab de la Vallée de l’Hérault.

Après avoir fait le tour de l'établissement en compagnie de Romain Guillemot, son directeur, et avoir découvert tous les outils à leur disposition pour travailler le bois et le métal, ils ont rejoint Christophe Auvergne dans la salle d’impression 3D. Le conseiller en machinisme de la Chambre d’agriculture a fabriqué devant eux une clé permettant de donner un angle à la buse de désherbage.

« L’objectif est de limiter la largeur de la bande désherbée pour augmenter l’efficacité du glyphosate et ne pas dépasser la nouvelle quantité autorisée. En prenant la clé dans un sens ou l’autre, et en la retournant, on peut faire pivoter les buses Albuz AVI OC, Lechler IS et Teejet AIUBVS de 30, 40, 50, ou 60° » a-t-il expliqué.

Des modèles gratuits

Passionné par la création assistée par ordinateur, Christophe Auvergne met gratuitement à disposition des intéressés son modèle. « Il suffit ensuite de l’ouvrir dans un logiciel de découpe qui va créer le langage utile à l’imprimante et de l’enregistrer sur une carte SD, que l’on insèrera finalement dans l’imprimante. Il existe plusieurs logiciels gratuits de de nombreux tutoriels très bien faits sur Youtube pour vous guider ».

Ici, la clé est réalisée par une machine à filament en PLA (Polylactic Acid), un plastique à base d’amidon de maïs, le biomatériau plus couramment utilisé en impression 3D. L’impression se lance en presse-bouton. Le plastique est fondu et déposé par couches successives de 0,2 mm selon le dessin demandé.

« Ce genre de machine vaut 180 €, et permet de réaliser tout un tas d’objets que l’on ne trouve pas forcément dans le commerce. Je me suis par exemple créé un support de sonde capacitive, des boites multi-tiroirs pour ranger mes outils, un adaptateur de batterie de perceuse, ou des supports de capteurs pour des tracteurs » illustre Christophe Auvergne, précisant que plusieurs sites web proposent de nombreux modèles, tels que thingiverse.com ou cults3d.com.

Au FabLab, entre l’achat du PLA et la location de l’imprimante pendant 1 heure, la confection de la clé de réglage des buses du pulvérisateur ne coûte qu’un 1,5 €. Et les membres de l’association sont là pour guider les viticulteurs.

D’autres machines sont également à leur disposition pour réaliser des objets plus grands ou plus complexes.