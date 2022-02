Ascenza lance plusieurs produits de biocontrôle utilisables en viticulture

A

scenza se transforme. C’est ce qu’a expliqué Philippe Bandiera, le directeur France d’Ascenza , le 9 février à Paris lors d’une conférence de presse. Les objectifs : répondre aux attentes agro-écologiques, fournir aux agriculteurs des solutions utiles, pérennes et durables et devenir un acteur clé de la protection des cultures. Pour cela, la firme fait évoluer son portefeuille de solutions et se développe sur les segments du biocontrôle et des substances naturelles de base, notamment grâce à une gamme de produits dédiés qu’elle commercialise sous la marque Blexia. Si en 2021, le biocontrôle (hors soufre) et autres produits de bioprotection représentait 4 % de l’activité d’Ascenza, la firme espère monter à 8 % en 2025 et à 23 % en 2030, grâce à plusieurs lancements.

En vigne, Ascenza lance ainsi la commercialisation de Carpet (un produit à base d’hydrogenocarbonate de sodium contre l’oïdium de la vigne), d’Equiset (un produit à base d’extrait de prêle contre le mildiou), et de Doctrin (un bacillus thuringiensis kurstaki pour lutter contre les vers de la grappe). Ascenza reprend aussi la commercialisation du Prev-am à base d’ huile essentielle d’orange douce, suite au rachat d’Oro-Agri en janvier 2021. « Carpet, Equiset, Doctrin et Prev-Am sont quatre produits qui vont porter la croissance en vigne », a indiqué Philippe Bandiera. Et d’autres solutions sont attendues en 2022-23.

Un nouvel herbicide à base de flazasulfuron et de iodosulfuron dans les tuyaux



En parallèle, elle continue de se développer sur le marché des produits conventionnels mais avec des formulations "new". « On continue de travailler avec des matières actives hors-brevet en se focalisant sur les plus durables et en développant de nouvelles formulations », a précisé la firme. En vigne, elle travaille ainsi sur un nouvel herbicide à base de iodosulfuron (une matière active utilisée sur céréales mais qui sera nouvelle en vigne) associé à du flazasulfuron. Doté d’une action foliaire et racinaire, « il permettra de gérer la restriction de la dose de glyphosate, à 450 g/ha/an », a expliqué Ascenza. Cet herbicide est attendu pour 2023.