Claas et le groupe Carraro se rapprochent

U

ne histoire à deux qui continue, et qui s'intensifie ! Depuis de nombreuses années Claas et Carraro travaillent la main dans la main. Ce 3 février, les deux entreprises familiales annoncent "intensifier leur coopération". Elles ont signé un accord ce 2 février au siège de Carraro Group à Campodarsego (Padoue, Italie). Celui-ci prévoit plus d'échanges technologiques mais aussi humains.

Avec cet engagement, les sociétés annoncent que l'objectif « à court et moyen terme, est d'augmenter les ventes et la part de marché dans les secteurs des tracteurs spécialisés et compacts, » explique le PDG de Claas, Thomas Böck. « Afin d'atteindre ces objectifs, nous investissons ensemble dans de nouveaux développements, mais également dans les aptitudes et compétences de nos employés et dans le transfert de savoir-faire. »

De nouveaux tracteurs en vue

Au mois de novembre 2021, Claas a présenté la nouvelle gamme Nexos fabriquée par le groupe Carraro. Elle répond à la norme d'émissions Stage V et dispose d'une série de nouvelles technologies et de nouveaux équipements : plancher plat, modèle de 120 ch, tableau de bord couleur, nouvelle transmission, feux LED, cabine de catégorie 4, etc. "En s'appuyant sur cette nouvelle coopération plus étroite, de nouveaux modèles de tracteurs vont encore suivre en 2022, annonce le constructeur allemand. Y compris des lancements lors du Salon International du Machinisme Agricole," le SIMA, qui aura lieu à Paris, du 6 au 10 novembre 2022.

La confiance reigne entre les deux constructeurs. "Dans les années à venir, la coopération stratégique ne se limitera pas uniquement aux aspects techniques, annonce Claas. Notre décision d'intensifier la coopération avec le groupe Carraro est basée sur la confiance mutuelle forte et l'approfondissement fondamental de nos compétences qui se sont développés pendant toutes ces années, » ajoute Thomas Böck. « C'est pourquoi, des employés sélectionnés dans le groupe Carraro viendront travailler dans des sites de Claas pendant de courtes périodes, et vice-versa. En plus de la production, ils rempliront aussi des fonctions administratives dans l'unité commerciale des tracteurs de petite taille (fonctions RH et développement durable NDLR). Les deux entreprises familiales tireront un bénéfice mutuel de ce transfert de connaissances, à moyen et long terme, et cela renforcera leur coopération et leurs liens pour ce qui est des valeurs de notre marque. »

Longue collaboration italo-germanique

Ce rapprochement des équipes est le résultat d'une longue histoire. "Claas et le groupe Carraro peuvent se prévaloir d'une collaboration depuis des décennies" décrit Claas. Outre la fourniture de transmissions et composants, entres autres les essieux avant pour les tracteurs Arion 400, fabriqués au Mans depuis la reprise de Renault Agriculture par Claas en 2003, ce partenariat englobait également le développement et la production de tracteurs spécialisés pour le travail de la vigne et des vergers ainsi que de tracteurs compacts.

Mais le groupe Carraro fournit aussi composants et tracteurs spécialisés pour d'autres constructeurs, comme John Deere, Massey Ferguson ou encore Valtra. Continuera-t-il cette diversification ? L'intérêt de Claas ne concerne-t-il que des développements high-tech comme la technologie hybride que Carraro semble déjà maitriser avec son prototype Ibrido sorti en 2018 ? Les enjeux industriels restent encore secrets. Pour l'heure, ce sont au final deux mastodontes qui resserent leurs liens, 4,8 milliards d'euros de CA pour Claas en 2021 et 640 millions d'euros de CA pour le groupe Carraro au 31 décembre de la même année. Ca promet des étincelles !