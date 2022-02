Les champagnes Pol Roger investissent dans un distributeur italien

E

t voilà ! La nouvelle a été annoncée dans le grand quotidien économique milanais Il Sole 24 Ore, la maison de champagne Pol Roger vient d’acquérir 20 % du distributeur italien Compagnia Del Vino (créé en 1997 par Giancarlo Notari et la Marchesi Antinori SRL, le distributeur Compagnia Del Vino distribue des vins prestigieux : Famille Hugel (Alsace), Tenuta di Biserno, M.L.A Estates (Antinori, Toscane).

Le marché de la botte considéré comme comme un marché européen exigeant mais en pleine ébullition (5ème marché à l’export en 2020 avec 6,9 millions de bouteilles : Source Comité Champagne) est aussi une place stratégique pour la maison Pol Roger.

Partenaire stratégique

Partenaire et distributeur exclusif depuis 2015, Compagnia Del Vino a ainsi écoulé ces dernières années 100 000 bouteilles du champagne favori de Winston Churchill pour un chiffre d’affaires évalué à 4 millions d’euros (en 2015, au commencement, c’était 35 000 bouteilles) soit la plus forte croissance parmi tous les marchés de référence au cours des 4 dernières années en Italie.

« Tous les pays dans lesquels nous avons des participations corporate (Angleterre, Etats-Unis, Japon et Singapour) sont considérés comme des marchés stratégiques par Pol Roger et l’Italie plus que d’autres a montré qu’elle savait raconter notre histoire », a ainsi affirmé Laurent D’Harcourt, président du directoire de la maison Pol Roger.

Marché d’esthètes

Ces volumes qui ne cessent de croître sont assurés par un réseau ciblé sur le marché italien (CHR et cavistes) mais aussi et surtout parce que la demande y est forte.

« Les consommateurs italiens sont des esthètes. Ce sont de grands connaisseurs, ils ont une appétence naturelle pour les vins et les champagnes », ajoute Laurent D’Harcourt.

Désirant ne pas établir de « podium » dans son circuit de distribution (la Maison Pol Roger est présente sur 90 marchés à l’export) mais souhaitant répondre à la demande, Laurent D’Harcourt affirme, si l’occasion se présente, avoir recours à l’achat de capital d’autres distributeurs historiques de Pol Roger à l’avenir.

« Ce sont des relations de confiance avant tout, il est toujours intéressant d’être acteur de sa propre distribution », conclut-il.