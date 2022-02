Syngenta lance une nouvelle association pour lutter contre le mildiou de la vigne

C

ette campagne, pour lutter contre le mildiou de la vigne, les viticulteurs pourront compter sur une nouvelle arme : le Pass Orondis Zongruum. Il s’agit d’un pack dans lequel se trouve un produit à base d’oxathiapiproline (Orondis) et un autre à base d’amisulbrom (Zongruum). Il permet de traiter 2,5 hectares.

L’intérêt ? « Il associe deux modes d’actions puissants et complémentaires », explique Syngenta. En effet, l’oxathiapiproline, agit « sur la germination et sur la contamination », ce qui « empêche le mildiou d’accomplir ses cycles de développement ». L’amisulbrom agit sur « la respiration du champignon, sur la formation et la libération des zoospores ainsi que sur la contamination ».

Très bonne résistance au lessivage

Selon la firme, cette association originale pénètre rapidement dans la plante. Une heure après le traitement, elle est à l’abri du lessivage et peut résister jusqu’à 60 mm de pluie. Elle permet aussi de protéger les organes formés après le traitement grâce à son « action translaminaire » et sa « systémie acropétale ». Grâce à ses propriétés, cette association reste donc efficace pendant « 14 jours vrais », assure Syngenta qui la recommande en encadrement de floraison, période où la vigne est particulièrement sensible au mildiou.