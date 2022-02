Jérémie Le Duc, directeur commercial monde chez Seguin Moreau

L

e groupe Seguin Moreau annonce la promotion de Jérémie Le Duc à la direction commerciale monde. Il prend possession de ce poste en familier des rouages d’un groupe dont il fait partie depuis plus de 18 ans.

« Directeur commercial de l’activité barriques depuis 2012, Jérémie Le Duc bénéficie d’une connaissance approfondie de l’environnement de la tonnellerie et des vignobles du monde entier », précise un communiqué.

Habitué du terrain

Jérémie Le Duc prend à présent les rênes de l’ensemble des équipes commerciales, prenant en charge l’ensemble des secteurs géographiques et des marques du groupe Seguin Moreau (Seguin Moreau, Millet, D, Galileo...). « Cette nouvelle organisation lui permettra de proposer, avec le soutien de ses équipes, des solutions complètes toujours mieux adaptées aux besoins et spécificités de nos clients », avance le communiqué.

Jérémie Le Duc se dit passionné de vin et membre de plusieurs confréries viticoles. « C’est au contact des vignerons qu’il a développé son expertise et ses compétences », ajoute encore le groupe tonnelier. Jérémie Le Duc présente en outre l’avantage d’être très bien connu des équipes commerciales de Seguin Moreau, mais aussi des agents et distributeurs, « pour mieux fédérer les équipes au service des vignerons ».