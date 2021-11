Changement de direction pour la tonnellerie Seguin Moreau

A

près plus de 20 années passées au sein du Groupe Oeneo, Nicolas Mähler-Besse se retire de ses fonctions de directeur général de Seguin Moreau et de la division élevage du groupe, avec Millet, Galileo, Vivelys et Boisé France. Magdeleine Allaume lui succèdera à la tête de la tonnellerie compter du premier janvier 2022. Cette diplômée d’HEC a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil international BearingPoint, avant de rejoindre le groupe Bénéteau pour assurer la direction des achats, puis de devenir directrice des opérations et directrice Générale Adjointe de la filiale SPBI.

Mähler-Besse va pour rejoindre le château de Michel de Montaigne. Un monument historique du XIVe siècle s'appuyant sur un vignoble de 20 hectares, dont sa famille est propriétaire depuis 7 générations. Ces dernières années, le château périgourdin a mis en ligne un site de e-commerce et consolidé son offre touristique avec de nouvelles prestations sur-mesure, de la simple visite du parc, à la découverte du château et de sa fameuse tour, jusqu’à la dégustation des vins du domaine.