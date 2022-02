Patrick Mallet, nouveau communicant des vins Costières de Nîmes

A

près la nouvelle directrice Aurélie Pujol en septembre dernier, le syndicat AOC des vignerons des Costières de Nîmes intègre un nouveau chargé de communication et évènementiel. Nîmois d’origine et fort d’une expérience journalistique aboutie, Patrick Mallet va prendre en charge les rênes de la communication de l’AOC gardoise.

« En intégrant le syndicat de l’appellation Costières de Nîmes, Patrick Mallet supervisera la stratégie de communication nationale et internationale, en lien avec l’interprofession de la Vallée du Rhône Inter-Rhône », précise un communiqué. Il aura également pour mission d’assurer l’organisation et la gestion d’événements grand public ( Bodega des Costières, JeuDiVin, Vignes Toquées ), ainsi que la communication institutionnelle, les relations presse, professionnelles. La visibilité digitale de l’appellation et l’œnotourisme figurent aussi au rang de ses prérogatives variées.

Personnage éclectique

« Patrick Mallet est un personnage éclectique et remarqué, qui dispose de plus d’une corde à son arc professionnel. Il est également très investi dans la vie locale, passionné par l’univers taurin et ses traditions festives », avance encore le communiqué.

Il succède à Manon Missongé qui, après 6 années passées au syndicat des Costières de Nîmes, rejoint celui des Vignerons de Châteauneuf-du-Pape, au sein duquel elle déploiera la nouvelle stratégie de communication institutionnelle de l’appellation.