rganiser un Hackathon pour actionner l’intelligence collective autour des enjeux de la filière viticole. Au premier abord, la démarche pourrait paraître un peu « hors sol ». Or il n’en est rien. La volonté des organisateurs est au contraire d’aboutir à des projets opérationnels et utiles pour les viticulteurs. La Cuverie (groupe FDSEA 51), le Syndicat général des vignerons et le Crédit Agricole Nord Est ont ainsi lancé leur deuxième Hackathon, qui se tiendra les 27, 28 et 29 avril 2022 à Epernay.

L’objectif est de mettre à la disposition de vignerons ou de professionnels de la filière des compétences très variées auxquelles ils n’ont pas toujours accès, notamment sur le plan du numérique. Les professionnels peuvent déposer leur projet sur la plate-forme de l’Hackathon et commencer à entrer en lien avec les partenaires de cette édition. Un jury déterminera quels projets peuvent participer aux trois journées de l’Hackathon. L’an dernier, neuf des quinze projets proposés avaient été sélectionnés.

Précédente édition

Deux candidats de l’édition 2021 ont rapidement présenté leur projet lors de la conférence de presse : Clément Mazzolini qui vient de créer la société d’emballages éco-responsables Good Impackt, et Clément Rigaut, viticulteur-prestataire à Sacy, qui vient de co-fonder l’association "les Champenois du vivant" dont le but est faire circuler les informations et les retours d’expériences sur l’agro-écologie.

Un cycle de conférences est également organisé. La première conférence aura lieu ce jeudi 27 janvier à 18 h sur le thème « comment gamifier son offre touristique ».