Les vêtements personnalisés soignent l'image des domaines viticoles

l y a trois ans encore, Guillaume Tissot, viticulteur à Nevy-sur-Seille dans le Jura, portait les polaires et autres tenues de son fournisseur de matériel viticole. Puis il a commandé des vêtements personnalisés pour lui, son salarié permanent et sa famille. Une décision dont il se félicite. « Porter ces vêtements confère un sentiment d’appartenance et permet de nous reconnaître », explique-t-il. Ce vigneron, qui commercialise entre 15 000 et 20 000 bouteilles par an, a fait faire 10 doudounes sans manches et 20 polos pour un budget d’environ 800 €. Depuis, il les porte presque tous les jours et particulièrement sur les salons. « Ces vêtements nous permettent d’être vite identifiés, ce qu’apprécie particulièrement mon salarié. Mon père aime bien les porter lui aussi », confie-t-il.

Pour définir le motif, il a puisé dans l’histoire de son exploitation, domaine de Lahaye. « Mon père a construit une cabane dans les vignes, il y a quarante ans, avec pour emblème un point d’interrogation, indique-t-il. J’ai repris ce point d’interrogation sur les vêtements ainsi que les mentions Domaine de Lahaye et Vins du Jura. Je viens de moderniser mon logo. Cette fois, je vais commander des chemises et des blousons. Les premières doudounes et les polos que j’ai achetés sont solides. Même si on les porte tous les jours, il n’est pas utile de les remplacer. »

Une marinière personnalisée

À Fontette dans l’Aube, Charles Collin commande des polos et des doudounes depuis plusieurs décennies, pour ses salariés et ses adhérents. Cette coopérative champenoise fait également fabriquer des tee-shirts pour chaque vendange, qu’elle distribue à l’équipe dédiée et aux adhérents. Depuis 2020, elle se démarque avec une marinière personnalisée, créée dans le cadre de son partenariat avec la célèbre course de voile de la Solitaire du Figaro. « Nous avons opté pour la marinière pour symboliser l’esprit marin et la France, résume Mamadou Guèye, directeur commercial et marketing. Pour la fabrication, nous avons fait appel à Armor Lux, qui est une référence dans l’univers du textile marin français. » Le coût unitaire est d’environ 30 €.

Charles Collin l'a distribuée à ses salariés, à son conseil d’administration et à certains clients. L’an dernier, la coopérative a lancé une bouteille spéciale aux couleurs de la marinière. « Cette marinière s’inscrit dans une stratégie globale, souligne Mamadou Guèye. Ceux qui la portent sont contents, car c’est un vêtement qualitatif. Cela dope leur sentiment d’appartenance à notre marque. Et nos clients professionnels sont demandeurs. »

"Une tenue que l'on est fier de porter"

Dans le Bordelais, une autre coop soigne son image et sa visibilité. Bordeaux Families, nouveau nom d’UG Bordeaux, adopté il y a dix-huit mois, accompagne ce changement avec des vêtements à sa nouvelle identité et dans un nouvel esprit. « Nous avons toujours commandé des vêtements avec notre logo destinés à nos salariés et à nos adhérents, pour un budget annuel de 20 000 €, explique Anna-Sophie Sobecki, responsable marketing de cette union de coopératives basée à Sauveterre-de-Guyenne. Jusqu’à maintenant, c’étaient des vêtements différents pour les employés au chai, ceux au bureau et pour les adhérents. » L’an dernier, Bordeaux Families a commandé des chemises en jean pour tout le monde. « Nous sommes passés de l’utile au beau, du vêtement de travail à la tenue que l’on est fier de porter, observe Anna-Sophie Sobecki. Nos vêtements sont bien perçus par nos clients, qui les trouvent sympas et pas classiques. »

Être visible, voilà également le souhait de Carole Lecourt, cogérante du Château Lecourt Caillet à Genissac en Gironde. Cette viticultrice, qui commercialise 150 000 bouteilles par an, achète des polos personnalisés depuis très longtemps. Notamment pour animer ses journées portes ouvertes, où elle a accueilli plus de 400 personnes en 2019 lors de la dernière édition, à cause du Covid. Carole Lecourt porte également ces modèles lors des nombreuses livraisons qu’elle organise dans toute la France. Chaque année, elle en ajoute un nouveau à sa collection. En 2021, ce fut un sweat à capuche. La vigneronne a même deux lignes de vêtements, l’une au nom de son château, l’autre pour sa cuvée Rosé Princesse, lancée il y a six ans, qui comporte une jolie veste blanche au dos de laquelle est inscrit en rose « Keep Calm & Drink Rosé Princesse ». Tout un programme !